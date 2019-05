Que devient-on après notre mort? Martine raconte des phénomènes TROUBLANTS (vidéo)

Le magazine Reporters s'intéresse à la vie après la mort.

La position scientifique majoritaire est qu'il n'existe pas de preuve de l'existence d'une vie après la mort. Mais certains scientifiques osent dépasser la pensée dominante pour enquêter aux portes de ce mystère. C'est le cas du neurologue belge Steven Laureys. Il étudie les expériences de mort imminente. "Je suis un peu triste qu'il y ait si peu de laboratoires qui, comme le nôtre, essaient de comprendre... Dans un domaine, il faut dire qui est quand même...On marche parfois sur des oeufs. Il y a beaucoup d'a priori et une vision parfois un peu dogmatique avec une prise de position... 'J'y crois, je n'y crois pas', aussi dans les médias, il faut le dire... On le présente un peu noir ou blanc alors que la réalité est beaucoup plus colorée", lance le neurologue.

Certains témoignages sont surprenants, comme celui de Martine. Cette dernière accompagne des gens en soins palliatifs. Elle témoigne de phénomènes troublants. "Beaucoup de gens vous disent : "Mais ma soeur est là dans la chambre, ou mon frère, ou ma mère, ou je peux partir sereine. C'est comme si les gens de là-haut venaient les chercher pour qu'il y ait moins de peur", explique Martine.

Retrouvez l'intégralité du magazine reporters ce soir à 19h45 sur RTL TVI.