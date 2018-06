Que faire avant de démarrer pour des vacances en toute sécurité? Voici les accessoires utiles en cas de panne de voiture

Si vous avez décidé de prendre la voiture pour partir en vacances, il est important de s'assurer du bon fonctionnement du véhicule. Voici quelques conseils. Un reportage de Justine Roldan Perez et François-Xavier Van Leeuw pour RTL Info 13h.

Pour les longs trajets en voiture, il est important de s'assurer que tout fonctionne parfaitement. Le premier point à vérifier est le niveau des liquides. Il s'agit de l'huile moteur, du liquide lave-glace et du liquide de refroidissement. Il faut également s'assurer que la pression des pneus est optimale. Les indications se trouvent généralement à l'intérieur de la portière du conducteur.



L'autre point à vérifier est la climatisation. Qu'il fasse chaud ou froid, elle permet notamment d'assécher l'air pour éviter la condensation à l'intérieur du véhicule. En fonction de la destination, certains accessoires sont également conseillés. "Pour l'Espagne, on a besoin de deux triangles de sécurité. Pour la France, s'est fortement conseillé d'avoir l'alcootest, pour la Suisse, on a les vignettes qui sont préconisées ", a expliqué Sébastien Sablon, responsable d'un magasin.





Les accessoires utiles



Des problèmes techniques peuvent survenir sur le trajet. Certains accessoires sont donc très utiles pour faire face aux pannes éventuelles. "Il faut avoir un bon kit d'ampoules, un ventilateur au cas où la ventilation tombe en panne. Il faut avoir un pare-soleil en cas de chaleur surtout pour protéger les enfants, il faut avoir une bombe anti-crevaison, car tous les véhicules ne sont pas équipés de roue de secours donc une bombe peut dépanner ", a précisé Sébastien Sablon.



Selon le baromètre des vacances de Touring, la voiture reste le moyen de transport préféré des Belges. Cette option est choisie par 75% des voyageurs.