Que faire lorsqu'un véhicule prioritaire arrive toutes sirènes hurlantes? Voici les conseils à appliquer

Un automobiliste sur quatre ne sait pas quoi faire quand un véhicule prioritaire approche toutes sirènes hurlantes. Une situation à laquelle tous les conducteurs sont pourtant confrontés. Cela rend la circulation des voitures de police et ambulances très compliquée quand le trafic est dense.



Alors, que faut-il faire ou... ne pas faire ?

"La meilleure solution c'est toujours de créer un couloir de sécurité lorsque le véhicule prioritaire ne sait pas circuler sur la bande d'arrêt d'urgence. Or on voit des véhicules qui vont à gauche, à droite, et pour finir le véhicule prioritaire se retrouve bloqué. Donc cela a un impact sur la sécurité routière, et sur la sécurité des gens, en général", a indiqué Benoît Godart, porte-parole de l'institut Vias.