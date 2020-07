Que faire pour bien dormir avec cette chaleur?

Une chaleur caniculaire s'est installée sur la Belgique ce vendredi. Les températures ont dépassé les 30 degrés en de nombreux endroits. Résultat, il fait également très chaud la nuit et cela a un impact sur le sommeil de beaucoup d'entre nous. Alors, que faire pour mieux dormir malgré ces températures?

Avec cette forte chaleur, le corps n'arrive pas ou a du mal à réguler sa température. Un sommeil normal ne peut se faire qu'avec environ 18 à 20 degrés à l'extérieur. Lucien Bodson est chef de clinique au service des urgences au CHU de Liège. Il a été interrogé par notre rédaction: "Quand il fait trop froid, on frissonne. Quand il fait trop chaud, on doit éliminer les calories. Avec des températures hautes, fatalement la température des chambres va augmenter également. L'organisme va lutter pour éliminer ses calories. C'est pour cette raison qu'on dort moins bien."

Les douches froides ne sont pas une bonne idée

Pour éviter de passer une nuit blanche, tous les moyens sont bons. Bien préparer sa chambre avant d'aller dormir, la ventiler mais aussi l'occulter. "Contrairement à ce qu'on pourrait croire, il faut éviter les douches froides. Ça fait frissonner le corps, les muscles et paradoxalement ça augmente un peu la température. Si momentanément ça fait du bien, après on dort moins bien. L'idéale est de prendre une douche à une température moyenne et de laisser éventuellement évaporer l'eau. Ça diminue bien la température corporelle", ajoute Lucien Bodson.

Autre conseil, évitez les excès d'alcool et de caféine, mais aussi les repas trop copieux en soirée.

> Les tests de Mathieu - Ventilateur, rafraîchisseur, climatiseur: comment choisir le bon appareil pour refroidir une chambre en été ?