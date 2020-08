Que faire si vous revenez d'une zone devenue rouge? Réponse avec le cas de Quentin, parti en camping-car en France

Les vacances se terminent petit à petit pour de nombreux Belges partis en août. Ce vendredi, de nouvelles zones ont viré au rouge sur la liste des Affaires étrangères. Cela signifie que les voyages y sont interdits. Mais que faire si vous étiez déjà sur place? C'est le cas de Quentin, parti en camping-car en France. La porte-parole interfédéral nous donne plusieurs explications.

A bord de son camping-car, avec sa femme, ses enfants et ses chiens, Quentin Ostyn s’offre en ce mois d’août une virée à travers la France. Au programme: une halte dans le Cher, l’Aveyron, et depuis lundi, une étape avortée précipitamment à Carry-le-Rouet, dans les Bouches-du-Rhône.

"La zone rouge ayant été déclarée hier après-midi (ndlr: vendredi), on a rangé affaires, on a plié nos bagages et on est parti en fin de matinée des Bouches-du-Rhône", nous explique Quentin lors d'un appel vidéo.

Quitter précipitamment une zone rouge pour éviter la quarantaine de 14 jours imposée par les autorités belges, c'est une stratégie non payante selon Frédérique Jacobs. "Si vous avez séjourné dans une zone qui devient rouge, elle est devenue rouge parce qu'on a vu circuler abondement le virus et que ça a atteint une limite qui est décrétée comme zone rouge. Donc si vous êtes déjà resté un certain temps dans la zone, vous êtes un contact à haut risque, et donc vous devrez rester en quarantaine", explique la porte-parole interfédéral coronavirus.

La quarantaine débute aujourd'hui ou en Belgique?

La petite famille va donc devoir s’y plier. Mais à dix jours de la rentrée scolaire, reste à savoir quand démarre cette quarantaine obligatoire. "Est-ce que la quarantaine débute à partir d'aujourd'hui ou demain, qui sont des jours où nous n'avons pas été dans la zone rouge, ou est-ce que la quarantaine débute à partir du moment où on remettra un pied en Belgique?", s'interroge Quentin.

La porte-parole interfédéral coronavirus répond. "Si on prend le principe du contact à haut risque, c'est 14 jours après ce contact à haut risque. Et donc si vous passez une semaine pour rentrer en Belgique, eh bien il faut compter le moment où vous avez quitté la zone rouge", indique Frédérique Jacobs.