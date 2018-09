Que mettre dans la boîte à tartines pour l'école? Voici quelques idées pour bien manger et donner envie

Comme lors du premier janvier, la rentrée, c'est le moment pour certains de prendre des bonnes résolutions après les excès de l'été. Et il est parfois nécessaire de ré-apprendre aux enfants à manger équilibré et varié. Une mission pas toujours facile, car les "simples" tartines n'ont pas toujours la cote…

Une bonne alimentation, c'est important pour la concentration des élèves et des étudiants, ainsi que pour leurs performances scolaires et physiques. Le défi des parents : être créatif pour essayer de fournir une alimentation adaptée et qui plait aux enfants, pour que la boite à tartine ne revienne pas pleine à la maison. Il faut donc que les enfants aient envie de manger.





Boîte à tartines: les bases



Avant d'évoquer les idées pour diversifier la boîte à tartines, commençons par les bases. Le repas de midi est essentiel, il doit contenir :

Une source d'hydratation, idéalement de l'eau qui peut être parfois aromatisée.

Des glucides pour l'énergie et "tenir" l'après-midi : deux tranches de pain (privilégier des pains mi-gris / mi-céréales, qui apportent plus de fibres et qui sont plus nourrissants que le pain blanc), les pâtes, le riz, le taboulé.

Des protéines pour maintenir l'éveil et pour le fonctionnement musculaire : oeufs, jambon, fromage, crevettes...

Du plaisir avec notamment les matières grasses pour la saveur. Pensez tout de même à limiter la présence d'acides gras saturés.

Un fruit.





La boite à tartines peut sembler un peu "ringard"

Nous avons contacté Serge Pieters, un diététicien, qui donne quelques conseils. "Pour les enfants en maternelle, on va quand même essayer qu'ils mangent le repas chaud à l'école. C'est toujours plus intéressant, ça permet d'avoir plus de diversité. Ils ont notamment besoin d'un apport énergétique encore plus important. Donc, le repas complet qui est proposé dans les écoles est généralement assez adapté pour les enfants en maternelle. À l'école primaire, soit ils ont le repas chaud, soit ils ont les tartines", indique-t-il.



Et pour donner envie à l'enfant ou l'adolescent, il y a des solutions. "Pour certains, la boîte à tartines peut sembler un peu 'ringard', et donc ils ont envie de manger autre chose qu'une tartine au jambon. Parce que les copains vont rigoler ou que ce n'est pas au goût du jour. Pourquoi ne pas faire de temps en temps des wraps, des pains pitta, ou faire un taboulé, ou utiliser des restes de pâtes avec éventuellement un peu de jambon ou du poulet, on peut mettre dedans des tomates ou des concombres. Ou pourquoi pas aussi du riz avec du thon et des abricots. Comme ça ils ont un repas copieux, et c'est plus ludique que de simples tartines", explique Serge Pieters.





Attention à l'hygiène



Attention enfin à l'hygiène alimentaire des boîtes à tartines : les enfants vont les laisser dans le sac toute la matinée, parfois au soleil (vu qu'il fait encore beau). S'ils ont des aliments sensibles à la température dans leurs tartines comme du jambon ou de l'américain, ils pourraient très vite y avoir une présence bactérienne importante, ce qui peut causer diarrhée et autres problèmes digestifs. Petits trucs: les placer dans un frigo de l'école ou mettre à côté de la boîte, dans le sac, une bouteille d'eau qui a passé la nuit au congélateur ou au frigo.