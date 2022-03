Que pouvez-vous déjà planter en cette période? Un pépiniériste partage ses conseils pour éviter les erreurs

En ce mois de mars, le réveil de la nature inspire les amateurs de jardinage. "Il fait encore un peu frisquet, mais je pense que les gelées ont un peu disparu donc on s'y met", confie le client d'une pépinière à Buzet.

De nombreuses fleurs sont prêtes à aller au grand air et en pleine terre comme les pensées, primevères et oeillets.

Que peut-on déjà faire en cette période?

"La première chose est de commencer par nourrir les plantes déjà en place ainsi que le gazon. On peut commencer à traiter la mousse et nourrir le sol pour les légumes", conseille Damien Pussemier, pépiniériste.

Cependant, il faudra encore un peu de patience avant de pouvoir planter au potager. On ne peut pas encore sortir les tomates, mais les salades, les choux et céleris peuvent aller en terre et sous un tunnel, c'est encore mieux.

Pour les arbres et arbustes, il est plus que temps de tailler et planter.

"On peut encore le faire, mais il ne faut pas traîner. Il faut espérer qu'on n'ait pas un printemps trop sec", précise le pépiniériste.

"Toujours au moment des Saints de Glace, vers la mi-mai, il faut quand même se méfier des éventuelles gelées et à ce moment-là, il faut les rentrer ou les couvrir avec un voile d'hivernage pour protéger durant la nuit", ajoute-t-il.

Après la mi-mai, période critique, tout sera permis.