Quel avenir pour l'armée en Belgique? Le chef de la Défense se confie: "De nouvelles capacités vont être introduites"

En ce jour de fête nationale et de défilé militaire, le chef de la Défense belge s'est confié à notre micro sur l'avenir de l'armé dans notre pays.

L'armée est plus que jamais amenée à s'adapter et à évoluer afin de pouvoir répondre aux nouvelles menaces. Ainsi, le chef de notre armée nationale "pense que le visage de l’armée aujourd’hui est déjà différent de celui qu’on voyait il y a trois ou quatre ans et je suis sûr que dans cinq ans, il sera encore différent."

Quant à savoir à quoi ressemblera son armée dans cinq ans, l'Ostendais de 61 ans a une idée claire de la situation : "L’armée ressemblera à une organisation équipée tant en matériel qu’en personnel pour effectuer des missions à haute intensité comme on en connaît en Ukraine. Cela implique de nouvelles capacités qui vont être introduites dans toutes les branches de l’armée (air, terre, mer et digital)."

Cela se traduit par "plus de personnel qui sera formé sur de nouveaux équipements. Ça demande d’autres profils, d’autres compétences et c’est à quoi on s’attèle maintenant."

Face à la guerre en Ukraine, Michel Hofman assure qu'il va falloir "s'adapter" aussi longtemps que durera ce conflit. "La frontière orientale de l'Europe est déjà très robuste. On va voir avec l'évolution du conflit comment on va éventuellement devoir s'adapter, soit en se renforçant soit en mettant des dispositifs plus dynamiques", conclut le chef de l'armée belge.