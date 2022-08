Quel est le profil de ceux qui ont obtenu la nationalité belge en 2021 ?

Quel est le profil des personnes qui ont demandé et obtenu la nationalité belge l'an dernier. Des chiffres du centre fédéral migration mettent en lumière une nette augmentation par rapport à 2020 ?

Près de 40.000 personnes ont obtenu la nationalité belge en 2021.

2021: 39.448 personnes

2020: 34.441 personnes

2019: 40.588 personnes

En 2020, le chiffre avait baissé. Les explications se trouvent dans la crise sanitaire mondiale. Les administrations étaient donc moins accessibles. Concernant le profil des personnes qui ont obtenu la nationalité belge, on dénombre pratiquement le même nombre de femmes (49,9) que d'hommes.

De quel pays proviennent les nouveaux Belges? De manière globale, 33% des personnes qui ont obtenu la nationalité belge sont originaires d'Europe, 24% d'Asie occidentale, 18% d'Afrique Subsaharienne et 12% d'Afrique du Nord.

A la tête du classement des pays, on retrouve toujours le Maroc avec 9% des demandes acceptées. Cela s'explique par l’histoire migratoire de notre pays. C’est une tendance qui s’observe depuis maintenant une bonne vingtaine d’années. Derrière, on retrouve la Syrie avec également 9% des demandes acceptées. Ensuite, la Roumanie avec 5%. Enfin, on retrouve l'Irak (5%) et l'Afghanistan (4%).

C'est une véritable percée de la Syrie avec 3.287 ressortissants Syriens qui ont obtenu la nationalité belge en 2021. C’est 2 fois plus qu’en 2019. Cela s’explique par la crise migratoire de 2015-2016. De nombreux Syriens étaient alors venus demander l’asile en Belgique. Cinq ans plus tard, ils ont pu introduire légalement une demande de nationalité.