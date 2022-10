Quel prix maximum pour un cornet de frites? Face à la hausse des prix, les Belges sont partagés

C'est bien connu, la Belgique est le pays de la frite. La consommation annuelle moyenne d'un Belge tourne autour des 16 kilos, autant dire qu'elle fait partie de notre quotidien. Malheureusement, son prix est amené à augmenter face à la crise. Alors, quel prix sont prêts à mettre les Belges pour leurs précieuses frites ?

Selon les commentaires récoltés par notre journaliste, les avis divergent. "3,5 euros ou 3,8 euros, mais pas plus", confie un premier témoin. "6 euros ça va, après non", avance un autre. Un avis que ne partage pas notre 3e témoin : "6 euros c’est trop cher pour des frites. Pour ce prix-là je trouve que ça vaut plus un sandwich".

Les avis sont donc comme le nombre de sauces : très nombreux.

Pourtant, les frituristes sont bien obligés d’augmenter leurs prix. Comme tout consommateurs de gaz, ils ont vu leur facture exploser. "Le gaz a augmenté, les graisses ont augmenté, les sauces ont augmenté énormément. Donc on a dû faire quelque chose, même si on est resté assez bas", déplore Olivier, le gérant d’une friterie.

"Les huiles et les graisses suivent le cours du pétrole. C’est étonnant, mais c’est comme ça. Cette année, l’augmentation des huiles et des graisses est de plus ou moins 40 à 50%", précise Bernard Lefevre, président de l’union nationale des frituristes.

Et pour vous, quel prix maximum êtes-vous prêt à mettre pour un cornet de frites ?