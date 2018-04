Quelle démarche faut-il suivre en cas d'accident du travail?

Il y a encore trop d'accidents de travail en Belgique. On en dénombre 170.000 chaque année, dont de nombreux blessés sur les chantiers. Dans le secteur de la construction, on déplore en moyenne 55 accidents/ jour. La confédération construction veut réduire ces chiffres de moitié et se donne 2 ans.

Quelle procédure faut-il suivre?

D'abord signalez tout de suite l'accident. L'employeur a 8 jours pour le déclarer à l'assureur et c'ets l'assureur qui décide s'il s'agit bien d'un accident de travail. En fiat, il faut prouver 3 éléments: le caractère soudain de l'accident. Le fait qu'il est survenu pendant le travail ou sur le chemin du travail et enfin, il faut que l'accident ait causé un dommage, à savoir une lésion physique ou mentale.

Pour appuyer votre dossier, vous pouvez faire appel à des témoins, joindre le certificat d'un médecin ou d'une infirmière, ne signez jamais une déclaration qui ne décrit pas correctement les faits. Et en attendant la décision finale de l'assureur, la mutuelle peut intervenir à votre demande dans les frais médicaux.