Quelle est l'origine du pop-corn?

On célèbre la journée mondiale du pop-corn ce vendredi 19 janvier. Alain Leclercq, ancien professeur d’Histoire, Éditeur et patron des éditions Jourdan, a raconté son origine sur les ondes de Bel RTL.

Alors on a tous déjà mangé du popcorn au cinéma ou chez soi devant un bon film mais finalement on connait peu son histoire. Alors d’où vient le popcorn?



Le pop-corn est quelque chose de très ancien. On retrouve déjà du maïs soufflé dans certaines tombes aztèques. C'est un mais qui vient d'Amérique du Sud. Il aurait été ramené par certains marins américains vers les Etats-Unis. La légende raconte qu'un certain Gonzalo Quádre, un riche fermier aurait fait sécher ses grains de maïs au soleil et s’est aperçu qu’ils éclataient. Après avoir gouté et trouvé ça bon, il aurait eu l'idée de le commercialiser.

Mais c'est surtout à la fin du 19ème siècle, en 1891 plus précisément que Charles Cretors achète une machine pour faire des cacahuètes grillées. Lui aussi a l'idée d'y mettre du maïs. Il trouve ça intéressant. Il développe sa machine. Il en fait un charriot, met un clown dessus et la présente à l'Exposition Universelle de Chicago en 1893. Dès ce moment, le phénomène se répand partout aux Etats-Unis. On consomme désormais du pop-corn dans tous les endroits festifs comme les cirques, les fêtes foraines ou les cinémas.



Pour le cuisiner, il y a la technique du pop-corn à la poêle mais aussi celle du pop-corn au micro-ondes qui est le deuxième grand essor de cet aliment qui devient encore plus populaire.