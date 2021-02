Quelle est la différence entre les vaccins de Pfizer et AstraZeneca ?

Jean-Michel Dogné, directeur du département pharmacie de l'Université de Namur, était l'invité de Fabrice Grosfilley ce mardi sur Bel RTL. L'expert au sein de l'Agence européenne des médicaments a expliqué ce qui différencie les vaccins ARN messager, comme Moderna et Pfizer, des les vaccins à adénovirus, comme AstraZeneca par exemple.

Quelle est la différence entre les vaccins ARN messager et adénovirus ?



L'ARN messager c'est l'équivalent d'un ruban d'acides nucléiques qui va permettre directement d'être traduit en protéine et cette fameuse protéine S sera présentée au système immunitaire qui va entraîner la réponse immunitaire avec notamment les anticorps et la réponse cellulaire. Pour ce qu'on appelle un adénovirus, vous prenez un virus qui va être complètement inactivé, et qu'on appelle un adénovirus, et vous mettez ce même matériel génétique, qui n'est plus de l'ARN, mais de l'ADN, qui va rentrer dans les cellules et qui va former l'ARN dans ces cellules et ensuite être traduit en protéine. C'est une façon de vectoriser le matériel génétique pour fournir la protéine d'intérêt.

Il faut emmener ce matériel génétique dans les cellules. L'ARN messager est enfermé dans ce qu'on appelle des lipides, donc une couche lipidique tandis que le vaccin à vecteur viral comme AstraZeneca, ils sont amenés dans une coque d'un virus qui est inactivé et qui est un adénovirus.

