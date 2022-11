Quelles sont les chances des Diables Rouges de remporter ce Mondial? L’avis de Paul Van Himst, l’ancien coach fédéral

L’ancien sélectionneur des Diables Rouges, Paul Van Himst, était l’invité de la matinale de Bel RTL. Au micro d’Antonio Solimando, il parle des chances de la Belgique de remporter cette Coupe du monde au Qatar.

Pour celui qui fut désigné meilleur joueur belge du 20ème siècle, les chances des Diables Rouges de remporter ce Mondial sont très incertaines : "On ne sait pas exactement où on va avec l’équipe maintenant". Il rappelle qu’on a été favori lors de l’édition précédente mais que ce n’est plus le cas. "Il y a d’autres équipes qui avaient de jeunes joueurs il y a quatre ans et qui sont aujourd’hui plus chevronnés et soudés".

Dans les favoris de cette année, il cite le Brésil, l’Argentine, l’Allemagne, l’Espagne et aussi… la Belgique : "Avec la Belgique, on ne s’y attend pas. Mais, peut-être que passé le premier tour... Il y a certains joueurs qui ont besoin de quelques matchs pour revenir à un bon niveau". Paul Van Himst pense à Eden Hazard et à Romelu Lukaku, s’il se remet de ses blessures.

Concernant Eden Hazard, il estime "qu’il ne doit pas être très heureux de sa situation au Real Madrid où il n'a pas la chance de jouer deux, trois matchs d’affilée". Mais "c’est un joueur de grande classe et peut-être que si on passe le premier tour, probablement qu'il pourra jouer un ou deux matchs et être dans le coup".