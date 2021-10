Quelles sont les destinations privilégiées par les Belges à l'approche des vacances d'automne? 2 agences de voyages répondent

Les agences de voyages Neckermann et Tui Belgium ont constaté une augmentation importante du nombre de réservations vers des destinations ensoleillées à l'approche des vacances d'automne, font-elles savoir mercredi. Les deux opérateurs se réjouissent d'un niveau de touristes au minimum équivalent à celui d'avant la crise.



Le top 3 des destinations privilégiées auprès de Neckermann sont, dans l'ordre, l'Espagne (et ses îles), l'Égypte et la Turquie. "L'Égypte et son soleil garanti, vers laquelle il était encore impossible de se rendre cet été, reprend ainsi sa place de destination appréciée des Belges", précise le communiqué. L'agence de voyage constate aussi pour la première fois depuis longtemps des réservations effectuées vers des destinations telles que la République dominicaine, les Émirats et l'île Maurice. Du côté de Tui, ce sont les îles Canaries, suivies de l'incontournable Espagne et de la Turquie qui recueillent les faveurs des Belges. "Pour tout dire, deux tiers de nos réservations en avion sont pour les îles Canaries", confie Sarah Saucin, porte-parole chez Tui Belgium. "De nombreuses familles ont reporté leurs vacances d'été vers les vacances d'automne en raison de la situation encore incertaine en juillet et août", explique Neckermann dans son communiqué. Un facteur d'incertitude qui a d'ailleurs poussé les Belges à préférer les réservations de dernière minute pour Toussaint, de 2 à 3 semaines avant les vacances chez Neckermann, et depuis 6 semaines chez Tui Belgium.

Si du côté du Tui, on ne constate pas de diminution du nombre de touristes internes à la Belgique, chez Neckermann, on assure que "les destinations à l'intérieur du pays sont moins bien loties". "Cela s'explique en partie par le mauvais été qu'a connu notre pays et par le fait que, pendant la période de fermeture, de nombreux Belges ont opté pour des vacances dans leur propre pays et sont maintenant prêts à partir à l'étranger pour profiter à nouveau du soleil", apporte comme explication le communiqué. Les vacances de Toussaint s'étalent du lundi 1er novembre au dimanche 7 novembre 2021.