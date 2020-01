Quelles sont les obligations des chauffagistes lors de l’entretien de votre chaudière?

Qu'est-ce que votre chauffagiste doit faire ? A quoi devez-vous faire attention en tant que client ? Ce sont les questions posées ce mercredi dans le RTL INFO Bienvenue par Olivier Schoonjans à son invité Georges Gronsfeld, conseiller à l’organisation professionnelle des métiers techniques du bâtiment.

L'entretien de sa chaudière est obligatoire. Quelles sont les règles et les échéances en fonction des Régions ?

En Wallonie pour le moment, les chaudières au mazout doivent être entretenues annuellement. Les chaudières au gaz tous les trois ans. A Bruxelles, c'est tous les deux ans pour toutes les chaudières. En Wallonie au fait encore une différence entre des chaudières inférieures à 100 kilowatts et supérieures à 100 kw.

A la fin de l'entretien, quels documents le client doit attendre ?

Le client reçoit une attestation qui peut être positive, donc c'est-à-dire que l'appareil est en bon état de fonctionnement. Elle peut recevoir des remarques voire même être sujet à l'arrêt de l’installation. Et un ticket où les données de mesures sont reprises. Tout ça va évidemment évoluer vers une digitalisation donc à l'avenir ce seront des documents PDF qui certifieront que l’installation est en bon état ou pas en bon état.

Si j'ai un ami chauffagiste qui me dit qu’il va venir jeter un petit coup d'oeil à ma chaudière pour un peu la décrasser, c'est suffisant ?

Ce n’est pas suffisant puisque le contrôle périodique réglementaire comme il est imposé par les Régions doit être fait par des techniciens certifiés. Donc ça nécessite un enseignement et un examen. Et les techniciens peuvent intervenir seulement dans la Région pour laquelle ils ont la certification.

Si jamais je ne fais pas cet entretien, moi en tant que client qu'est-ce que je risque ?

En tant que client et en tant que citoyen vous êtes obligé de suivre la législation. Ça peut avoir des conséquences à toute une série de niveaux. Tout dépend de la lourdeur des problèmes que vous rencontrez.

Si j’ai un incendie dû à ma chaudière et qu'on se rend compte qu'en fait je ne l'ai plus entretenue depuis 10 ans, je peux être tenu responsable par rapport à l'assurance ?

Ça dépend comment votre police est écrite. Si c'est mentionné dans votre police vous êtes évidemment obligé de le faire. Maintenant dans les polices, de manière générale, est quand même intégrée la mention que vous devez suivre la législation. Et la législation impose le contrôle.

En tant que chauffagiste, quels sont les points les plus importants que vous devez contrôler ?

Il y a les émanations de CO qui sont les plus dangereuses. Maintenant il y a toute une série d'autres points qui servent aussi à avoir une installation performante, donc minimiser les émissions de CO2 et de particules fines, toutes ces choses-là. Ça a un impact sur la consommation donc une chaudière bien entretenue est évidemment beaucoup plus économique et beaucoup plus sûre qu'une chaudière non entretenue.

Mazout ou gaz, c'est la même chose ? On attend la même chose du chauffagiste ?

C'est un travail qui prend quand même un certain temps. Donc quelqu’un qui vient et qui est reparti après 10 minutes, on ne peut pas considérer ça comme un entretien. Il y a des travaux de nettoyage. Dans certains cas il faut quand même aussi suivre les instructions d'e nettoyage du fabricant et remplacer certaines pièces d'usure. Donc ça implique quand même un certain nombre d'actions qui vont facilement prendre une heure voire plus.

Au niveau du prix, comment est-ce qu'on peut se dire en tant que client si on ne paye pas un peu trop cher pour cet entretien ?

Là il n’y a qu’un conseil à donner, c'est de demander une estimation de prix au préalable en fonction de la chaudière ou de l'installation que possède. Pour ça on demande un devis ou une estimation.

Il faut changer de chaudière régulièrement ? Le chauffagiste peut alerter aussi là-dessus ?

Il peut alerter là-dessus mais les chaudières n'ont pas un cycle de vie limité. Tant qu’elles prestent en fonction des performances demandées, il y a pas de raison de changer la chaudière.