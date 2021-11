Quelles sont les tendances déco de Noël cette année?

Alain Tholl de l’Enclos, directeur artistique chez Maison Roger, était sur le plateau du RTL Bienvenue pour évoquer les tendances de Noël. Il répondait aux questions de notre journaliste Olivier Schoonejans.

Est-ce qu’il y a une tendance de couleurs cette année au niveau de Noël ?



Tout à fait. Alors c’est vrai qu’on a vu des tons beaucoup plus flashy il y a quelques années, tel que le mauve, le rose. Cette année (…) on va afficher surtout une pointe sélective. Les couleurs tendance, ça va être le rouge carmin, le vert olive, le marron glacé et on va ajouter bien entendu une couleur un peu plus neutre, qui est le beige champagne. Tout cela bien entendu au niveau des boules et au niveau des accessoires. Ce qui va donner justement à votre sapin et à votre esprit un petit côté terreux de part ces couleurs. Et vous pourrez travailler toute cette déco de noël soit dans un esprit bohème chic, ou alors un esprit plutôt éco-responsable.



Bohème chic, éco responsable… quelle est la différence ?

Alors le côté bohème chic, on va y ajouter des choses beaucoup plus naturelles, on va apporter ce côté un petit peu nappes dépareillées, des nappes à franges. Si on veut parler du côté éco-responsable, eh bien on va travailler beaucoup le végétal.

Est-ce qu’il y a une alliance de couleurs que vous privilégiez ou à l’inverse une pour laquelle vous dites ‘attention, ça ça ne va pas fonctionner’ ?

Essayons d’être de bon goût. Je crois que tout peut être associé dans la mesure où c’est fait avec élégance et bon goût. Et alors, je pense que pour éviter ce problème, ajoutons une couleur très neutre qui est soit le blanc, le beige ou alors le noir. Ça va casser le côté kitsch…

Est-ce qu’il y a des matériaux de prédilection ?



Alors pour 2021, on va parler de céramique émaillée. C’est vrai que ça va apporter quelque chose d’un peu différent que les tables des autres années puisqu’on va travailler la céramique émaillée au niveau des assiettes, des pichets, des bonbonnières. C'est aussi le retour du blanc. Mais, attention, pas le blanc transparent, on va jouer avec des nuances de jaune, d’orange. N’hésitez pas surtout pas à ajouter des lumignons pour donner ce côté chaleureux car il faut accepter de se dire ‘les fêtes, c’est une parenthèse festive’.

Comment vous voyez les choses par rapport aux guirlandes et aux lumières ?

C’est vrai que maintenant les guirlandes, on les met un petit peu toute l’année. J’ai envie de dire, ce que je trouve très élégant et qui est très tendance, ce sont les milieux de table que l’on va faire avec ces guirlandes lumineuses. Que ce soit sur sa cheminée, la table du salon ou de la salle à manger, de créer ce chemin de table lumineux (…)