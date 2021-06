Quelque 27.000 personnes sur la liste d'attente bruxelloise pour la vaccination

Actuellement, 27.393 personnes sont inscrites sur la liste d'attente bruxelloise pour la vaccination, ressort-il lundi des derniers chiffres de la Commission communautaire commune (Cocom).

Au 6 juin, 688.405 doses de vaccin ont été administrées en Région bruxelloise. Près de 443.000 personnes ont reçu au moins une injection. Cette semaine, 69.000 doses seront administrées et 74.000 la semaine suivante, selon les dernières prévisions. Septante-huit pour cent des 65+ (+7,7% sur le dernier mois) et 67% des personnes avec facteur de risque (+2% sur la dernière semaine) sont désormais vaccinés, relève la Cocom. Au total, 3.000 Bruxellois ont par ailleurs bénéficié de l'une des doses résiduelles administrées quotidiennement. Parmi les personnes qui se sont inscrites sur la liste d'attente, 7.500 ont reçu un rendez-vous via le call center. Les personnes vaccinées via ce système représentent 2,5% du total.