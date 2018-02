Quelques centaines de personnes privées de PC et mobile banking: le problème normalement résolu pour demain

"Les agences bancaires qui disparaissent à cause du PC banking, encore faudrait-il que ça marche." Olivier, un client de bpost banque, nous a contactés ce matin via notre bouton orange Alertez-nous pour réagir à l'article annonçant la disparition constante des agences bancaires en Belgique.



Il dénonçait le fait que plusieurs clients de bpost qui ont reçu récemment une nouvelle carte de banque n'ont pu l'utiliser pour faire des opérations via PC ou mobile banking "depuis jeudi dernier".

Frédéric Jonnart, le porte-parole de bpost banque, confirme le problème : "On a effectivement eu un problème technique avec un sous-traitant qui a impacté quelques centaines de clients, essentiellement ceux qui ont reçu des cartes de banque générées les 17, 18 et 23 janvier. Il leur est impossible de faire la moindre opération via PS ou mobile banking car la fonction signature ne fonctionne pas."



Mais il tient à rassurer ces clients: "Le problème a été résolu pour les deux tiers des clients, ceux dont la carte a été émise les 17 et 18 janvier, et est en cours de résolution pour les autres. Cela devrait prendre encore un peu de temps mais normalement d'ici demain on aura réussi à régulariser la situation pour tout le monde."



En attendant, les paiements par carte fonctionnent toujours et s'il faut faire un virement, il faut effectivement se rendre en agence.