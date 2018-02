Vague de froid: nos meilleurs conseils pour protéger votre voiture

Le froid s'abat sur la Belgique et les températures négatives vont perdurer dans la plupart des régions ces prochains jours. La mécanique et l'électronique des voitures souffrent du gel presque autant que le corps humain. Soyez délicat, avec votre véhicule. Touring dit recevoir pendant l'hiver 200.000 appels à cause de pannes dues au froid.

Attention, ne tentez pas de brusquer la machine, sinon elle ne démarrera pas. Pour éviter de tomber en rade, Philippe Jacquemotte vous livre plusieurs conseils pour préserver votre voiture.

L'idéal? Garez votre voiture dans le garage, si possible. Sinon, n'hésitez pas à couvrir le pare-brise d'un plastique et le moteur avec une couverture.

Pour ce qui est du moteur, vérifiez la batterie et l'antigel. N'hésitez pas à faire une bonne trentaine de kilomètres à allure soutenue pour recharger la batterie en prévision d'un démarrage le lendemain.

Autre problème, le gel des serrures. Un truc simple: couvrez-les d'une bande adhésive.

Ne serez pas le frein à main, les plaquettes pourraient rester collées. Enclenchez plutôt une vitesse ou placer une cale devant les roues. Si le démarrage est pénible, mettez le contact et allumez les phares pendant 30 secondes, cela va réveiller la batterie. Ensuite, éteignez tout et démarrez "pour de vrai" pendant maximum 15 secondes. Mieux vaut plusieurs petites tentatives qu'une trop longue.

Reste à rouler, le pare-brise bien dégivré. Et en étant prudent sur les ponts notamment, vu que l'air y passe dessus et dessous, le revêtement y est plus froid que la route.