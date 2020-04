Quelques notes de guitare ont suffi: ce jeune italien de 18 ans illumine le confinement de son quartier (vidéo)

La crise du coronavirus permet aussi de voir éclore de très belles initiatives. Celle de Jacopo Mastrangelo en fait partie, lui qui propose un solo de guitare par soir. Une action devenue virale sur internet.

Jacopo Mastrangelo est italien et vit à Rome. Depuis des semaines, il subit le confinement comme l'ensemble de la population italienne. Désireux d'apporter son soutien à tous, le jeune homme de 18 ans a un jour décidé de réaliser un solo de guitare électrique depuis sa terrasse, qui donne sur la Piazza Navona. Une routine qui dure depuis un mois et qui séduit toute l'Italie.

"Nous sommes habitués à voir Rome pleine de monde. Maintenant l'herbe pousse même entre les pavés, tout est abandonné", explique Jacopo. "C'est pour ça que j'ai décidé d'aider", précise-t-il ensuite.

Et le succès est immédiat. Ses vidéos font un carton sur les réseaux sociaux et la maire de Rome l'a même invité à jouer sur le toit du capitole. "Jamais je ne m'attendais à ça, le succès du début oui, avec les voisins à leurs fenêtres ou des gens qui promènent leur chien en bas. Mais pas plus que cela", admet Jacopo, visiblement impressionné. Ses performances sont soulignées chaque jour.

Le guitariste retrouvera dès ce soir sa terrasse habituelle pour offrir un bol d'oxygène au rythme de sa guitare électrique. Il a d'ailleurs promis de poursuivre cette performance jusqu'à la fin du confinement.

