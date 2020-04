Quels animaux peuvent contracter le coronavirus ?

Même si on le répète les animaux de compagnie ne transmettent pas le virus à l’humain, certaines espèces peuvent quand même contracter le coronavirus.

Ca reste rare mais les félidés peuvent l’attraper. C’est-à-dire les chats mais aussi les fauves. Au zoo du Bronx, à New York, tous les grands fauves ont été testés positifs au coronavirus. Des tigres mais aussi des lions. C’est un soigneur qui les a contaminés, alors qu’il était asymptomatique. Les fauves, eux, ont développé des symptômes de toux, mais ils vont mieux.

D’après Etienne Thiry, grand expert belge en la matière et qui dirige le "Risk Assessment Group Covid-Animals" on peut considérer que les animaux qui peuvent contracter le virus sont les chats, les fauves, les furets et les hamsters dorés. Les chiens, eux, sont moins réceptifs.

Attention, ces cas restent rares et c’est bien l’homme qui contamine l’animal, pas l’inverse.

