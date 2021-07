Notre journaliste Chantal Monet analysait le discours du Roi prononcé en cette journée de deuil national.

Le discours a été réenregistré hier matin pour s'adapter aux circonstances et à l'actualité. Une allocution qui comprend deux volets : les inondations et la pandémie. 18 mois de rude épreuve pour notre pays. Des drames familiaux, personnels, professionnels, des vies bouleversées... La mobilisation sans faille des soignants et des secouristes et puis la remarquable contribution des bénévoles.

Dans ce discours, il y a clairement un enseignement politique ?



Oui, celui du fédéralisme. Aucun niveau de pouvoir ne peut faire face aux grands changements qui nous attendent. Le Roi insiste : "Nous avons redécouvert le rôle indispensable de l'État et de la fonction publique". Ce sont exactement les mêmes mots qu'il disait il y a un an lorsque nous étions en pleine pandémie Covid. Mais à ce moment-là, nous avions un gouvernement minoritaire, fragile. Là, il redit la même chose alors que nous avons un gouvernement majoritaire. C'est dire s'il insiste. Plus que jamais, l'union fait la force, cela semble être le message du Roi Philippe.

On peut distinguer deux autres messages politiques. Le premier, c'est la prise de position claire en faveur de la vaccination. Et puis il y a la question des sans papiers, des grévistes de la faim et de la soif. Ils ne sont pas directement cités. C'est difficile pour le chef de l'état de s'exprimer sur un sujet aussi clivant. On sait que le gouvernement fédéral pourrait éventuellement tomber sur cette question. Mais lorsque le Roi Philippe évoque en fin de discours "nos valeurs humaines de solidarité", quand il parle de ce sursaut d'humanité, c'est clairement envers les sans-papiers.



La fête nationale risque d'être modifiée ?



La fête nationale sera moins festive. Une journée plus sobre, y compris dans les tenues. Le défilé militaire sera moins spectaculaire. Toute une partie du personnel, du matériel, est mobilisée.