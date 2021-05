Voici le salaire médian en Belgique: quels secteurs paient le mieux?

Le salaire médian en Belgique s'élève à 3.350 euros brut par mois, ce qui signifie qu'une moitié des Belges gagne davantage et l'autre moitié moins, selon l'enquête annuelle de Jobat.



Quelque 83.000 Belges des quatre coins du pays ont participé à l'enquête du site internet d'offres d'emplois. Le salaire moyen, lui, s'élève à 3.783 euro par mois. Les secteurs de la chimie, de la pharmacie, de l'énergie, des banques et assurances sont ceux qui rémunèrent le mieux. A l'inverse, les salaires sont les plus bas dans l'horeca, le tourisme et les loisirs.

Pour la première fois en quatre ans, le nombre de jours de vacances a augmenté pour les employés, de 27 à 28 en moyenne, alors qu'il est resté stable, à 24, pour les ouvriers.

Enfin, le nombre d'avantages extra-légaux continue à augmenter, à un peu plus de six en moyenne. Vu la généralisation du télétravail, la hausse concerne principalement les ordinateurs portables et les abonnements à Internet.