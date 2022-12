Les températures ont dégringolé ces derniers jours. Nous traversons une vague de froid et lorsque nous sortons, nous adoptons tous des trucs et astuces pour rester bien emmitouflés. Il est important de couvrir certaines parties du corps, comme les mains et les pieds puisque ces zones du corps perdent en température (peuvent descendre jusqu'à 10-15 degrés).

Le plus important: en hiver, avec les températures qui baissent, l'air s'assèche et les voies respiratoires peuvent s'assécher aussi. L'humidité est moins forte, ce qui permet au virus de passer plus facilement. Porter une écharpe, une cagoule ou un masque qui remonte sur le nez, permet de garder la zone humide. Les virus se propagent également parce que nous sommes plus confinés et proches les uns des autres à l'intérieur.

Les meilleurs gestes pour résister au froid

Quels sont les meilleurs gestes à adopter pour braver le froid? Porter une écharpe est un bon geste qui en réalité permet d'éviter d'assécher les voies respiratoires, puisque lorsqu'il fait froid ces voies se dessèchent.

"L'humidité est moins forte et donc ça permet au virus de passer plus facilement. Le fait de couvrir son nez, de mettre une écharpe peut toujours être utile et un masque, ça peut être utile, car ça permet aussi à l'humidité de ne pas sortir du nez", explique Lawrence Cuvelier, médecin généraliste à Bruxelles.

Nous sommes aussi nombreux à couvrir nos mains et nos pieds. "Les mains et les pieds peuvent descendre de facilement 10-15 degrés. A ces températures-ci, le risque existe d'avoir des lésions graves, des gangrènes", ajoute le médecin.

Pourquoi ne sommes-nous pas tous égaux face au froid?

Face au froid, certains résistent bien. D’autres ont besoin de s’équiper pour affronter la température en-dessous de zéro. A l’extérieur, le givre est partout en ce moment. Avec ou sans gants, avec ou sans bonnet, tout le monde ne ressent pas le froid de la même manière.

Qu’est-ce qui explique ces différences de ressenti d’une personne à une autre pour la même température ? Cela dépend de votre métabolisme, c’est-à-dire votre capacité à brûler des calories. "Dire que les gens qui ont beaucoup de graisses sont protégées contre le froid, ce n'est pas vrai, c'est une légende. Ce sont les muscles qui produisent de la chaleur. En fait, on va brûler du glucose avec de l'oxygène pour produire de la chaleur. Ce sont les frissons, les tremblements ultra rapides qui sont là pour produire de la chaleur", explique Jacques Leclair, un médecin généraliste.

Il vaut mieux être musclé donc pour mieux résister aux températures négatives. Les personnes en sous-poids, en surpoids ou âgées auront généralement plus froid que les autres.

"Attraper froid"

"Attraper froid" n'existe par ailleurs pas vraiment, puisque lorsque l'on développe des premiers symptômes et qu'on a tendance à les relier au froid que l'on a ressenti la veille, ont est en réalité tombé malade 8 jours plus tôt. C'est la période d'incubation, comme l'explique Lawrence Cuvelier. "Le fait d'attraper froid est une expression malheureuse. Un virus met 8 jours à vous atteindre, et le 7e jour vous allez à l'air froid, sentir le froid, et c'est à ce moment-là que vous pensez que le virus est venu. Non, le virus est venu bien avant. Ce sont simplement les premiers symptômes. Le nez va couler et malheureusement, les gens font la relation entre le fait d'attraper froid et d'avoir ressenti la veille du rhume cette sensation de froid, mais c'était simplement le début de la maladie", conclut le médecin.