Quels sont les petits bonheurs du quotidien qui font du bien?

Le retour du beau temps, la lumière et cette douceur contribuent largement à nous rendre le sourire! On en oublierait les règles strictes liées à la crise sanitaire du coronavirus. Mais quels sont ces petits bonheurs du quotidien qui nous font tant de bien ?

Qui a dit que le bonheur a disparu? Kevin, en tout cas, a trouvé la solution pour être heureux. "Pour moi, c'est le sport. Cela nous permet de respirer et de souffler un peu en cette période un peu asphyxiante... C'est plus qu'important, c'est essentiel parce que sans ça... On va devenir fou à rester à la maison..."

Quelques rayons de soleil suffisent parfois... Certains pédalent, d'autres courent. Inès, elle a décidé de sortir Maya: "Aller se balader avec son chien, changer un peu d'air, redécouvrir sa ville quoi..."

Sur cette place, il règne une atmosphère légère. A la boucherie ce matin, vous êtes nombreux à chercher à vous vider les esprits: "Je lis beaucoup, je tricote pour les enfants. Je retrouve, je dessine je découvre des activités que j'avais un peu oublie", détaille une cliente.

"Je me vois dans un dans mon jardin en train jouer avec mes enfants, préparer un barbecue et servir l'apéro", explique une maman.

Si la recette du bonheur se trouvait derrière cette vitrine. "Certaines personnes arrivent qui dit en super une petite pâtisserie un petit chocolat ça fait du bien".

Les plus optimistes diront que cette crise n'est que temporaire et que d'autres moments de bonheur seront bientôt là.