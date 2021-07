En tant que sinistré, dois-je continuer à payer mon loyer ou mon crédit? RTL INFO répond à vos questions

Les inondations ont provoqué des dégâts considérables sur notre territoire. De nombreux sinistrés se trouvent sans logement ou dans des habitations en grande partie détruites. Face à cela, de multitudes d'interrogations se posent: dois-je payer mon loyer? Et mon crédit hypothécaire? Notre journaliste Halima Moane Sahli a sélectionné quelques questions qui nous sont parvenues via le bouton orange Alertez-nous et y répond dans le RTL Info 13h.

Georges: Dois-je continuer à payer mon loyer si ma maison est inhabitable?

Tout dépend de ce que l'on entend par "inhabitable". Si la maison est totalement décrite en raison des inondations, vous ne pouvez plus jouir du bien que vous louez. Le bail est donc résilié automatiquement. Dans ce cas, vous ne payez plus de loyer. En revanche, si les dégâts sont partiels, il faudra les constater avec votre propriétaire, les évaluer pour estimer le nouveau montant du loyer. Si vous parvenez à vous entendre, vous signez une convention avec un nouveau montant. Si vous n'arrivez pas à régler cela à l'amiable, il vous faudra poser une requête devant le juge de paix en tant que locataire. Le dossier devra être le plus documenté possible, avec de nombreuses photos. Compte tenu des circonstances, les juges devraient probablement prendre le parti des locataires.

Stéphanie: Lorsque l'on est propriétaire, doit-on continuer à payer son crédit hypothécaire?

Vous êtes toujours dans l'obligation de rembourser votre prêt hypothécaire. Il s'agit cependant de circonstances exceptionnelles. Au cas par cas, la banque peut décider de suspendre le paiement pour une durée de 3 ou 6 mois par exemple. Mais elle n'est pas obligée et vous devrez, de toute façon, payer le montant dû le cas échéant. Si la dite maison a été totalement détruite, la banque n'est pas en mesure de saisir votre bien. C'est ici le problème de la banque qui se tournera donc vers votre assurance à laquelle vous avez été normalement obligé de souscrire au moment de l'emprunt.

Pierre: Dois-je continuer à payer mes factures d'électricité, de gaz et d'eau si ma maison est sinistrée?

Cela dépend si vous ne bénéficiez plus du tout de l'électricité ou seulement partiellement. Dans les deux cas, vous devez prendre contact avec votre fournisseur et voir les possibilités qui s'offrent à vous. Si vous êtes sinistrés, vous êtes en droit de demander au minimum un report ou un plan de paiement adapté. Au vu de la situation exceptionnelle, les fournisseurs que nous avons contactés nous assurent qu'ils seront flexibles et pourront éventuellement suspendre totalement la facturation en fonction de la situation.