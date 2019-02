Qui est Greta Thunberg, cette jeune Suédoise qui s'apprête à rejoindre les jeunes manifestants à Bruxelles demain?

Le monde découvre son visage mi-décembre lors d'une conférence sur le climat en Pologne. Le parterre regroupe tous les dirigeants de la planète. Une jeune fille monte à la tribune et son sens de la formule laisse tout le monde sans voix.

Greta Thunberg en a assez. Cette adolescente suédoise de 15 ans a décidé de se battre pour le climat et les générations futures qui devront subir et tenter de "réparer les dégâts" causés par les précédentes. Quand elle aura 45 ans, des dizaines de millions de personnes auront dû fuir leurs maisons, chassés par les événements météo extrêmes provoqués par le dérèglement climatique, par les feux de forêts ou le manque de nourriture. "C'est nous qui devrons vivre dans ce monde. Si je vis jusqu'à 100 ans, je serai vivante en 2103, et c'est dans longtemps", dit-elle à l'AFP dans les couloirs de la 24e conférence de l'ONU sur le climat à Katowice, où elle multiplie les conférences de presse à l'initiative d'une association mondiale de scientifiques engagés dans la défense de l'environnement.





Des "grèves du climat"



"Nous devrons vivre avec le bazar que les précédentes générations ont créé. Nous devrons réparer les dégâts pour eux. Ce n'est pas juste", poursuit-elle."Je pense que nous, les enfants, nous devrions nous mettre en colère et faire entendre notre voix et rendre toutes les générations responsables de ce qu'elles ont créé."

Après son intervention très médiatisée à la 24e conférence de l'ONU sur le climat (COP24) qui s'est tenue en décembre à Katowice (Pologne), des milliers d'étudiants ont suivi son exemple, organisant "des grèves du climat" dans plusieurs pays, dont l'Australie, la Belgique, la Grande-Bretagne, le Canada, le Japon et les Etats-Unis.





Elle souffre du syndrome d'Asperger



Greta souffre du syndrome d'Asperger. Cette forme d'autisme peut se traduire par un passion obsessionnelle. Mais cette passion peut être expliquée autrement: l'un de ses ancêtres a été prix Nobel de chimie. Ses travaux portaient notamment sur la température terrestre. Greta Thunberg est devenue une véritable figure parmi les jeunes qui se mobilisent de plus en plus pour le climat à travers le monde, appelant les décideurs politiques et les entreprises à réduire les émissions de gaz à effet de serre.