Qui peut bénéficier du chômage corona pour la garde d’enfant?

Cette question se pose régulièrement lors de quarantaine d’enfant, raison pour laquelle le Groupe Social Partena vient de publier une note à ce sujet.

Un travailleur peut s’absenter pour garder son enfant et bénéficier du chômage corona à plusieurs conditions.

- L’enfant doit être mineur et il doit cohabiter avec le travailleur

- La crèche, la classe ou l’école qu’il fréquente doit être fermée en raison d’une mesure visant à limiter la propagation du coronavirus

- L’enfant mineur est obligé de suivre des cours à distance ou il doit être mis en quarantaine ou en isolement.

L’accès au chômage corona est aussi possible pour les travailleurs qui ont un enfant handicapé à charge, quel que soit l’âge de cet enfant, et que cet enfant ne peut pas se rendre dans un centre d’accueil pour personnes handicapées, ou ne peut plus bénéficier du service ou traitement intramural ou extramural organisé ou agréé par les communautés. Toujours donc en raison d’une mesure visant à limiter la propagation du coronavirus.

Le mécanisme est inaccessible si l’enfant rentre d’un pays en zone rouge.

Logiquement, le mécanisme n’est pas accepté pendant les vacances scolaires, sauf si elles sont étendues.

Que doit faire le travailleur pour bénéficier de ce chômage corona ?

Informer immédiatement l’employeur, lui fournir sans délai les documents attestant de la situation particulière avec une des deux attestations prévues à cet effet : "Garde d’Enfant Fermeture Corona" ou "Garde d’Enfant Quarantaine Corona". Dans ce dernier cas, il faudra aussi fournir soit un certificat médical, soit une recommandation de mise en quarantaine.



Ce droit n’est pas anodin car il permet au travailleur de bénéficier de la solidarité des autres travailleurs et citoyens. Il ne doit donc pas être accordé à la légère.

Est-ce que les deux parents peuvent s’absenter pour garder leur enfant ?

Non, une seule personne peut exercer ce droit pendant la même période pour le même enfant.

Qu’en est-il en cas de garde alternée ?

Ce droit ne peut être demandé que par le travailleur qui vit effectivement avec l'enfant pendant la période de fermeture de l’établissement ou de quarantaine de l’enfant.

A combien s’élève le montant des allocations de chômage temporaire corona ?

Pour les jours d’absence, le travailleur perçoit, à charge de l’ONEM, une allocation de chômage temporaire égale à 70% de la rémunération plafonnée (2.754,76€ par mois) majorée de 5,63€ par jour. "Attention que l’ONEM pourrait effectuer des contrôles. L’employeur doit donc garder le document justificatif que son travailleur lui a remis (selon le cas, l’attestation "garde enfant fermeture corona" ou l’attestation "garde enfant quarantaine"). Il pourrait en effet être amené à devoir le présenter aux services de l’ONEm, en cas de contrôle", conclut Catherine Legardien, Legal Expert chez Partena Professional.