Qui vacciner en priorité après les +65 ans et les malades chroniques? La Flandre demande l'avis du Conseil Supérieur de la Santé

Le gouvernement flamand demande au Conseil Supérieur de la Santé (CSS) un avis complémentaire sur l'ordre de vaccination, plus précisément sur les groupes qui pourraient être prioritaires après les plus de 65 ans et les personnes souffrant de comorbidités, a indiqué mardi le porte-parole du ministre-président flamand Jan Jambon (N-VA).

Au cours des derniers jours, le débat sur l'ordre de vaccination a repris de la vigueur. Comme d'autres voix du côté francophone, le ministre flamand de l'Education Ben Weyts (N-VA) a répété au cours du week-end écoulé qu'il souhaitait inclure les enseignants dans les groupes prioritaires qui seront vaccinés après les plus de 65 ans et les personnes atteintes de facteurs de comorbidité.

Au rythme actuel de livraison des vaccins, ces groupes prioritaires devraient y avoir accès dans le courant du mois de mai.

Le plaidoyer en faveur d'une vaccination prioritaire des enseignants achoppe sur les accords déjà conclus entre ministres de la Santé au sein de la Conférence interministérielle de leur secteur. Ces accords les engagent à ne pas organiser les vaccinations autour de groupes prioritaires, après celles des personnes présentant des facteurs de comorbidité, à l'exception du personnel de police. Mardi matin, les principaux ministres du gouvernement flamand ont abordé la question. Ils ont convenu de demander un avis complémentaire au Conseil Supérieur de la Santé, pas seulement pour le personnel enseignant, d'ailleurs. Les ministres flamands veulent savoir "s'il y a de nouveaux éléments, depuis le dernier avis sur la question, permettant de savoir si et quels groupes cibles prioritaires pourraient être vaccinés" en plus des plus de 65 ans et des personnes présentant des comorbidités.