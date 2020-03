Les chaînes de restauration rapide Quick et Burger King ferment leurs enseignes en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg à partir de mercredi et jusqu'à nouvel ordre, annonce Burger Brands dans un communiqué. La société gérant ces restaurants précise que les activités drive-in et de livraison ne seront plus assurées. Cette décision est prise afin de limiter la propagation du coronavirus. Les autorités belges avaient pourtant précisé mardi soir, à l'issue d'un Conseil national de sécurité, que les services de livraison et à emporter des restaurants pouvaient rester opérationnels.



"Dans les circonstances actuelles et avec la distance sociale qui s'impose, nous ne sommes pas en mesure de servir nos clients de manière suffisamment sûre pour notre personnel et nos clients", explique Kevin Derycke, PDG de Burger Brands.

> CORONA BELGIQUE: consultez les dernières infos liées au coronavirus en Belgique

La chaîne de restaurants McDonald's a annoncé la même mesure: "Dans cette situation inédite, la santé et la sécurité de nos employés et de nos clients a toujours été notre priorité absolue. C’est pourquoi McDonald’s Belgique et ses 23 franchisés, suite aux dernières mesures prises par le Conseil National de Sécurité, ont décidé de fermer temporairement tous leurs restaurants, y compris les activités du Drive, McDelivery et le Take out", a déclaré l'entreprise.