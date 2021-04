Qvax prise d'assaut: quelle est la situation ce mercredi matin ?

Les très longs délais d'attente qu'il y avait mardi pour s'inscrire sur la plateforme en ligne Qvax.be, qui permet de figurer sur la liste de réserve pour un vaccin corona, ont disparu vers 8h ce mercredi matin. L'enregistrement est désormais réussi presque immédiatement.

Selon Frank Robben, responsable de l'informatique (Smals) liée à la vaccination, il y a désormais 215.000 Belges inscrits sur le site (en un peu plus de 24h, donc). Il rappelle le rôle de la file d'attente qui s'est activée hier, et brièvement ce matin: quand il y a trop de visites simultanées, elle permet d'éviter un plantage de la plateforme et agit comme un tampon.

Quant au "truc" qui a circulé sur les réseaux sociaux pour éviter la file d'attente en activant une option sur son navigateur, Frank Robben reconnait qu'elle existe, mais déplore le fait que certaines personnes tentent de tricher.

Des heures d'attente mardi

Mardi, pour rappel, la plate-forme en ligne a été prise d'assaut et les inscrits ont souvent dû faire preuve de patience pendant plusieurs heures, avec le message qu'il y avait encore des dizaines de milliers de personnes devant eux (voir les détails).

Le gouvernement est en train de créer une liste de réserve centrale via Qvax.be (pour Wallonie et Flandre) afin d'éviter de perdre des doses lorsque les gens ne se présentent pas à leur rendez-vous de vaccination. Les candidats qui ont indiqué être disponibles via Qvax seront alors contactés rapidement pour recevoir une injection le jour même, selon des critères d'âge, de comorbidité et de localisation.