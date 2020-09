Propos racistes dans un groupe Facebook: "Barrez-vous de la police" (vidéo)

Interrogé sur l'existence d'un groupe Facebook comptant 6.400 membres de la police et sur lequel des propos racistes sont tenus, le commissaire général de la police fédérale, Marc De Mesmaeker, a été clair: "Si effectivement vous pensez véritablement ce que vous avez indiqué [sur ce groupe Facebook] ‘Barrez-vous de la police ! Vous n’avez pas votre place à la police’", a-t-il lancé aux potentiels commentateurs.

Le commissaire général de la police fédéral, Marc De Mesmaeker, a invité mardi les policiers qui se sont livrés à des remarques désobligeantes voire racistes dans un groupe privé sur Facebook à quitter la police si les propos tenus sur ce groupe reflètent vraiment ce qu'ils pensent. Selon le site d'information Apache, il existe sur Facebook un groupe fermé rassemblant des policiers en activité et d'autres à la retraite, qui tolère les propos racistes et glorifie la violence dans ses commentaires.

En août, les échanges se sont principalement concentrés sur les émeutes et les arrestations qui ont eu lieu dans le pays et à l'étranger. Les publications étaient généralement très commentées par les membres du groupe, a écrit Apache. Certains commentaires ne se limitaient pas à un langage offensant, choquant ou dérangeant, et il n'était pas rare que les jeunes issus de l'immigration soient déshumanisés de façon claire et répétée. Ils étaient par exemple qualifiés d'"ordures", de "rats" ou de "vermine".

Le commissaire général a regretté ce dérapage alors que le groupe partait d'une intention louable, à savoir l'échange d'informations et de pratiques entre policiers au niveau national et international. "[Ce groupe] n’existe plus, il a été fermé. (…) Les agents actifs qui auraient participé à cela, je leur dirais : ‘Arrêtez ! Réfléchissez bien à ce que vous faites !’. Si effectivement vous pensez véritablement ce que vous avez indiqué [sur ce groupe Facebook] ‘Barrez-vous de la police ! Vous n’avez pas votre place à la police’. Nous allons accélérer le rythme des recrutements et nous trouverons d’autres candidats, de meilleurs candidats".

Enquête en cours

La police fédérale doit enquêter afin de déterminer si des agents de la police fédérale sont également membres du groupe Facebook. "Nous devons d'abord les identifier", a déclaré un porte-parole lundi après-midi. "Le simple fait d'être membre d'un groupe Facebook ne va pas à l'encontre de notre code déontologique. Si des membres de la police fédérale ont publié des déclarations racistes, nous ouvrirons une enquête disciplinaire, sur base de notre code de déontologie, qui est valable 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, également sur les réseaux sociaux".

Le commissaire était interrogé au sujet de ce groupe dans le cadre de la commission parlementaire portant sur la mort d'un ressortissant slovaque, Jozef Chovanec. Les députés ont interrogé Marc De Mesmaeker et sa prédécesseure, Catherine De Bolle, mais aussi l'ex-ministre de l'Intérieur, Jan Jambon, sur les circonstances qui ont entouré le décès de ce passager de l'aéroport de Charleroi en 2018. L'une des questions principales porte sur le fait de savoir qui a vu les images choquantes révélant les conditions abjectes dans lesquelles l'arrestation a eu lieu et pourquoi ceux qui les ont vues n'ont rien dit. "S’il y en a qui ont vu cette vidéo, c’est ma question : Qu’est-ce qu’ils en ont fait ? C’est inimaginable. Inimaginable. On va mener une enquête internet dans l’intérêt de la famille, de la population, de la police et dans mon intérêt de façon professionnelle, transparente, rapide et en toute objectivité", a répondu Marc de Mesmaeker.