Rafales jusqu’à 90km/h: des dizaines d'interventions pour des arbres déracinés et des chutes d'objets

Il vous a peut-être empêché de dormir, le vent a soufflé fort la nuit dernière. Les rafales ont atteint 90 km/heure par endroit. Et elles ont fait quelques dégâts.

Les vents violents ont causé des dommages. Des arbres sont tombés sur les routes. Une quarantaine d'interventions ont été comptabilisées pour les pompiers de Tournai, 45 en Brabant wallon. Une dizaine à Charleroi, 26 à Verviers.

Province de Namur

C'est en province de Namur que le vent a laissé le plus de traces. Notamment à Lives-sur-Meuse, rue de Loyers, où une intervention était en cours ce matin. Intervention pour le tronçonnage d’un arbre particulièrement imposant. La rue de Loyers traverse les champs, on est en rase campagne. Trois arbres se dressaient depuis des dizaines d’années au bord de la chaussée et il n’en reste plus que deux. L’un des trois n’a pas résisté, malgré un tronc qui frôle le mètre de diamètre. Des interventions comme celles-ci, il y en a eu des dizaines depuis hier soir dans la région de Namur, et ce n’est pas terminé.

Hainaut

Les pompiers sont intervenus à une quarantaine de reprises depuis mercredi soir en Wallonie picarde (Hainaut occidental) en raison des fortes rafales de vent qui balayent le territoire. Aucun blessé n'est cependant à déplorer. "Les premières interventions ont débuté à 20h30 et se sont poursuivies toute la nuit aux quatre coins de la région. Ces interventions sont toujours en cours. Il y en aura certainement de nouvelles lorsque les gens se réveilleront", indiquait le disptaching de la zone de secours de Wapi jeudi peu avant 07h00. Les pompiers ont été appelés pour le tronçonnage d'arbres ou de feuillus entravant la circulation sur la voie publique, le nettoyage de rues ou encore pour des câbles arrachés.

Bruxelles

À Bruxelles, neuf arbres ont été déracinés et 11 objets divers (corniches, panneaux publicitaires, pierres de façade…) sont tombés.

Prévisions météo de la journée

Il fera assez ensoleillé ce jeudi, mis à part sur l'est du territoire où des bancs de nuages parfois accompagnés de pluie s'attarderont. En fin d'après-midi, une zone de précipitations atteindra également l'ouest du pays, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Le vent sera encore assez fort dans l'intérieur des terres et fort à la mer, avec des rafales pouvant atteindre 60 à 70 km/h. Le mercure affichera 7 degrés sur les hauteurs et de 10 à 11 degrés en plaine.



Pendant la nuit, le temps deviendra temporairement sec avant qu'une nouvelle zone de pluie n'aborde le territoire, accompagnée d'un vent soutenu de secteur sud. Les minima seront compris entre 4 degrés en Hautes Fagnes et 8 degrés à la mer.