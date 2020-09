La porte-parole de la SNCB, Elisa Roux a répondu aux questions d'Alix Battard sur le railpass dans le RTL INFO Bienvenue. Voici les réponses aux questions pratiques que vous vous posez sur le railpass.

La SNCB a déjà enregistré plus d'un demi-million de demandes pour son "Hello Belgium Railpass", une carte de 12 trajets gratuits. La mesure avait été décidée début juin afin de promouvoir le secteur touristique belge, fortement touché par la crise du coronavirus. Son entrée en vigueur avait cependant dû être reportée après l'été en raison de la situation sanitaire. Avez-vous déjà commandé le vôtre pour, peut-être, prévoir des city-trips dans notre beau pays ? Si vous avez besoin de davantage d'informations sur ce railpass, cet article vous les apportera.

Railpass: pour qui et comment l'obtenir ?



Tous les résidents en Belgique de plus de 12 ans peuvent faire la demande pour obtenir cette carte de 12 trajets jusqu'au 30 septembre via le site www.hello-belgium.be. Les enfants plus jeunes voyagent, eux, gratuitement lorsqu'ils sont accompagnés.

Les demandes pour les enfants qui auront 12 ans avant la fin du mois de mars 2021 doivent également être introduites pour le 30 septembre au plus tard.

Railpass: pour quel trajet ?

On peut voyager sur tout le réseau ferroviaire belge. Mais attention, pas avant 9h du matin en semaine (priorité est donnée aux travailleurs).

Railpass: quelle durée de validité et quelle fréquence d'utilisation ?

Ce railpass pourra être utilisé durant six mois, à partir du 5 octobre et jusqu'au 31 mars prochain, à raison de deux déplacements par mois.

Railpass: peut-on le donner à une autre personne ?

Non, le railpass est nominatif. Seul la personne dont le nom est inscrit sur le railpass peut l'utiliser.

Railpass: que faut-il faire en entrant dans le train ?

Il faut remplir le railpass en écrivant le voyage. Lors du contrôle par l'accompagnateur de train, il faut présenter son railpass et sa carte d'identité.

Railpass: peut-on faire une demande pour une autre personne ?

Oui. Sur le formulaire internet, il faudra alors mentionner le numéro de registre national de cette personne. Le railpass sera envoyé à cette personne.

Railpass: comment faire la demande si on n'a pas internet ?

Il faut appeler le 02/3151515. La ligne téléphonique est accessible de 7h à 21h, même les samedi et dimanche.

On ne peut pas demander le railpass à un guichet de gare.

Railpass: combien de temps après la demande le reçoit-on?

Environ 8 à 10 jours plus tard, par la poste.