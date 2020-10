Rallye de Sardaigne: Neuville grimpe à la 2e place, derrière son équipier Sordo

(Belga) Thierry Neuville occupe la deuxième position du rallye de Sardaigne, sixième manche (sur huit) du championnat du monde des rallyes (WRC), après les quatre premières spéciales de samedi, pour un total de 74,16 kilomètres chronométrés. Le pilote Hyundai pointe à 31.6 de son équipier espagnol Dani Sordo.

Quatre spéciales étaient au programme samedi matin. La première, Monte Lerno 1 (22,08 km), a vu Sébastien Ogier (Toyota) signer le meilleur chrono, Neuville étant troisième à 3.6, Sordo quatrième à 5 secondes. Sordo s'est montré le plus rapide de la Coiluna-Loelle 1 (15 km), reprenant 4 secondes à Neuville, troisième, et 5.5 à Ogier, quatrième. Le Français délogeait le Finlandais Teemu Suninen (Ford Fiesta) de la deuxième place du général. La même boucle était répétée en fin de matinée. La Monte Lerno 2 voyait Ogier réussir le scratch devant Neuville (+1.6) et Sordo (+5.2). La dernière spéciale de la matinée, Coiluna-Loelle 2, tournait à l'avantage de Neuville, qui reprenait 2.6 à Sordo et 5.9 à Ogier, quatrième. Conséquence au classement: Neuville s'emparait de la deuxième place, à 31.6 de Sordo. Ogier est troisième à 34.6. Le Britannique Elfyn Evans (Toyota) se trouve en quatrième position, à 54.2. Le champion du monde Ott Tänak (Hyundai) est sixième (+2:20.2) tandis que le Finlandais Kalle Rovanperä (Toyota Yaris), déjà attardé au classement, a heurté un arbre dans l'ES 8. Deux spéciales, les mêmes que vendredi, se disputeront dans l'après-midi: Sedini-Castelsardo 2 (14,72 km) et Tergu-Osilo (12,81 km). Vendredi, un 8e rallye a été ajouté au calendrier de la saison 2020. Il se tiendra en décembre à Monza, sur l'asphalte du circuit qui accueille le GP d'Italie de Formule 1 chaque année. Au championnat, Evans est en tête avec 97 points. Ogier suit à 18 longueurs. Viennent ensuite Tänak (70), Rovanperä (70) et Neuville (65). (Belga)