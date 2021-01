Rappel de chipolatas de volaille Kok O'rell pour cause de salmonelle

(Belga) L'entreprise Eurokip, en concertation avec l'Afsca, a décidé de retirer de la vente et de rappeler auprès des consommateurs les chipolatas de volaille de la marque Kok O'rell en raison de la présence possible de salmonelle, indique lundi le grossiste de volaille dans un communiqué.

Le produit incriminé, qui a été vendu en Flandre entre le 15 et le 18 janvier 2021, porte le numéro de lot 139950 et a comme date de péremption le 21 janvier 2021. Eurokip demande a ses clients de na pas consommer ce produit et de le ramener en magasin où il leur sera remboursé même sans ticket de caisse. Une intoxication causée par la salmonelle se manifeste généralement par de la fièvre, des crampes abdominales et une diarrhée, et ce dans un délai de 12 à 48 heures après la consommation de l'aliment contaminé. Le risque d'infection est plus élevé chez les personnes âgées, les enfants, les femmes enceintes et les personnes immunodéprimées. Les personnes qui ont consommé ces produits et qui présentent ce type de symptômes sont invitées à consulter sans délai leur médecin traitant en lui signalant cette consommation. (Belga)