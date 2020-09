Rappel de filets et cuisses de poulet de la marque Loué et vendus chez Carrefour

(Belga) À la suite d'un contrôle ayant indiqué une possible présence de salmonelles, la société LDC - Sable demande de retirer du commerce et rappelle du filet et des cuisses de poulet "Fermier blanc" de la marque Loué vendus au rayon boucherie de certains magasins Carrefour.

Les produits concernés portent le numéro de lot 2020037740 et sont consommables jusqu'au 14, 15 ou 17 septembre. Ils ont été retirés de la vente et il est recommandé aux personnes qui en détiendraient de ne pas les consommer et de les détruire ou les rapporter au point de vente, où ils seront remboursés. Pour toute information complémentaire, le service consommateurs de Carrefour Belgique est joignable au numéro gratuit 0800/910.11 de 8h30 à 20h30 les jours ouvrables et de 9h à 20h le samedi. (Belga)