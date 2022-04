Rappel de Kinder: que faire avec les produits mangés ou encore à la maison?

Ce vendredi, rebondissement. L'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca) a annoncé rappeler la totalité des produits Kinder fabriqués à Arlon et retirer à ce site son autorisation de production, en raison d'une centaine de cas de salmonellose identifiés en Europe ces dernières semaines.

Alors, une question se pose: que faire avec les produits Kinder qu'on pourrait encore avoir à la maison ? "Il faut garder son calme", lance d'emblée Jean-Sebastien Walhin le porte-parole de l'Afsca qui précise que le rappel concerne 4 produits. En effet, l'Afsca a désormais décidé de rappeler de manière exhaustive tous les produits de types 'Kinder Surprise', 'Kinder Surprise Maxi', 'Kinder Mini Eggs' & 'Schoko-bons', indépendamment des lots ou dates de péremption

"Si on les a à la maison, on ne les mange pas, on les rapporte au magasin. On contacte Ferrero, même si c'est très difficile évidemment. On les contacte et on leur envoie une photo du produit pour être remboursé."

Jean-Sébastien Walhin invite également les consommateurs inquiets à joindre l'AFSCA: "Mais la responsabilité première de l'information des clients, des consommateurs, c'est Ferrero qui doit la porter évidemment."

Manque de garantie



En début de semaine, tous les produits Ferrero n'étaient pas retirés. Alors, faut-il s'inquiéter ou pas si on a consommé des produits de la marque Ferrero? : "On rappelle ces produits parce qu'on manque de garantie. Le consommateur peut être relativement rassuré. Par contre, oui, ramenez les produits en magasin, ramenez-les à Ferrero. Si vous les avez consommés, il est très probable que vous n'ayez pas de symptômes, aucun signe de maladie. Si vous présentez des symptômes de type indigestion, diarrhée, fièvre ou douleur abdominal… comme d'habitude, vous contactez votre médecin", conclut l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire.

> Les consommateurs ayant des questions doivent s'adresser au service client de Ferrero via son call center: Consumer.Service.benelux@ferrero.com ou 0800 21042.