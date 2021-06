Rappel des règles sanitaires pour suivre les matchs de l’Euro: "Ne supportons que les Diables et pas le virus"

Cet été s’annonce sportif avec plusieurs compétitions de haut niveau. Néanmoins, le centre de crise rappelle les règles sanitaires à respecter pour ne pas faire augmenter la courbe des contaminations.

Vivre l’émotion des grandes compétitions sportives est un plaisir. Néanmoins, la situation sanitaire ne nous permet pas encore de laisser tomber les gestes barrières. Le virus, bien que moins présent, est toujours là.

Antoine Iseux, porte-parole du Centre national de crise, a rappelé les mesures à respecter pour suivre les matchs de l’Euro de football. "Nous devons tenir compte d’un certains nombres de précautions. Le football doit être une fête. L’idée n’est donc pas que, quelques jours plus tard, après le suivi du match par les supporters, on ai une flambée de contaminations."

Voici les mesures à respecter:

Lieu public

"Si vous regardez le match dans un lieu public, vous pouvez le faire à l’extérieur avec un maximum de 400 personnes, et à l’intérieur avec un maximum de 200 personnes."

Debout sans nourriture ni boisson

"Regarder le match debout est possible, mais il ne sera pas possible de commander nourriture et boisson pendant ce suivi de match. Il est aussi demandé de rester en groupe de 4 et de garder une distance d’1m50 entre les groupes."

Assis avec nourriture et boisson

"Si vous souhaitez pouvoir commander des boissons ou à manger, il vous faudra rester assis pendant le match. Ce sont les règles horeca qui s’appliquent, même si les Diables marquent un goal. Il faudra une certaine discipline pour pouvoir rester assis. Ce sont les règles horeca, donc ça veut dire des tables de 4 sauf si votre foyer est plus grand. Il faut respecter une distance d’1m50 entre les tablées."

Entre amis

Si vous préférez regarder le match à la maison ou chez des amis, ce sont les règles de rassemblement qui restent en vigueur. A l’intérieur : 4 personnes. A l’extérieur, jardin ou terrasse : jusqu’à 50 personnes. "C’est un nombre maximal, rappelle Antoine Iseux, donc si vous avez une terrasse de 2 mètres carrés, 50 personnes ce ne sera pas possible puisque nous devons respecter le plus possible les distances entre nous."

En cas de symptômes

"Si la fièvre de l’Euro s’est emparée vous, mais que c’est aussi malheureusement le cas de la fièvre tout court, ne vous joignez pas aux autres pour suivre le match. Faites-le depuis la maison et contactez votre médecin. Ne supportons que les Diables et pas le virus."

Même si l’émotion est vive lors de certains matchs, il est important de rester disciplinés, conclut Antoine Iseux : "Nous serons tous prêts de notre équipe nationale et nous leur souhaitons le meilleur des parcours. Soutenons notre équipe nationale en toute sécurité. Let’s go Belgium."