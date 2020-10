Beaucoup de généralistes n'utilisent pas l'application Coronalert: "Pas à eux de la remplir" alors qu'ils sont déjà surchargés?

Encore trop peu de médecins généralistes utilisent l'application Coronalert. Le lien entre le code d'un patient et un test positif n'est pas encore optimal, rapportent vendredi Het Nieuwsblad, De Standaard et Gazet van Antwerpen.

Le succès de l'application dépend aussi de la coopération avec les médecins généralistes, or c'est là où le bât blesse. La correspondance entre un test et l'application survient encore trop rarement, parce que de nombreux médecins ne savent pas encore bien comment fonctionne cette application pour smartphones.

Selon l'association belge des syndicats médicaux, c'est une question de manque de temps alors qu'il est difficile d'en dégager pour suivre un court séminaire en ligne, souligne l'Absym.

Il est toutefois escompté que l'application sera pleinement utilisée d'ici quelques semaines par les docteurs.

Charlotte Martin, épidémiologiste et chef de clinique au CHU Saint-Pierre à Bruxelles, était l’invitée de Fabrice Grosfilley ce vendredi matin. Elle a estimé "pas normal qu'on demande quelque chose en plus aux généralistes, d'autant plus qu'il s'agit d'administratif qui ne relève pas de la médecine. Là maintenant en début d'automne c'est tout à fait inadéquat. J'espère que le système est suffisamment bien centralisé pour que les résultats arrivent automatiquement dans cette app".