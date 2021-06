Le plus grand centre de réalité virtuelle d'Europe se trouve à Liège: il offre plus de 1500 m² de parcours interactif

La plus grande salle de jeu de réalité virtuelle d’Europe est... à Liège. Situé au pôle image, Holloh accueille depuis le 11 juin les visiteurs après une longue fermeture en raison de la crise sanitaire. Un parcours didactique mais aussi interactif sur plus de 1500 m². Les visiteurs vont pouvoir plonger dans des tableaux de grands peintre, mais aussi se promener à la montagne, sur Mars ou encore, se prendre pour un footballeur.

C’est une société namuroise qui a conçu ce parc à thème situé à Liège. Lancé juste avant le covid, Holloh a du fermer durant presque 1 an. Maintenant rouvert grâce à l'assouplissement des mesures, le parc à réalité virtuelle tente d'attirer des spectateurs tout en respectant les mesures sanitaires. Pour ce faire, une exposition retraçant 300 ans d’histoire de la réalité virtuelle a été mise en place.

Marcelline Laurent, coordinatrice de projet, retrace l'histoire brièvement: "Ça a débuté à la fin du 18e siècle avec les premières expériences immersives à 360° qui donnait l'illusion d'être à un autre évènement ou bien une autre ville", explique-t-elle.

Le plus grand centre de réalité virtuelle d'Europe

Holloh offre la plus grande surface de jeu d’Europe: une pièce de 800 m² équipée de centaines de capteur. Un parcours didactique mais aussi interactif sur plus de 1500 m². Se promener à la montagne, sur Mars, se prendre pour un footballeur... On crée l’univers que l’on a envie, tout est possible!

Voir à travers les yeux de Mona Lisa ou bien voyager à travers un paysage de Van Gogh ou du peintre Vermeer... Toutes ces expériences sont devenues possible grâce à la réalité virtuelle. Casque sur la tête, les visiteurs du centre Holloh sont plongés dans l’univers de grands peintres. "On rentre dans le tableau! On voit ce que d'habitude on ne voit pas en regardant une peinture dans un musée", explique cette participante puis enchaîne: "On a tellement de détails tout autour, c'est encore même mieux que d'être devant une toile dans un simple musée!"

Un secteur en pleine expansion: des entreprises forment leurs employés grâce à la réalité virtuelle

Le secteur de la réalité virtuelle est en pleine expansion. Chiffre d’affaires estimé à 19 milliards de dollars l’an dernier, soit 3 fois plus qu’il y a 5 ans. La réalité devient tellement populaire auprès du public que de plus en plus d’entreprises décident de former leur personnel via la réalité virtuelle.

"On est plus dans une zone de 3 mètres sur 3 mètres donc on peut faire des formations et simuler des environnements où on est sur des centaines de mètres. Ce qui n'était pas disponible en Europe l'est ici" chez Holloh, explique Christophe Hermanns, directeur de Hollloh. La Wallonie pourrait donc participer à l’essor de la réalité virtuelle dans notre vie privée mais aussi professionnelle