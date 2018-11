Réaménagement du plateau du Heysel - Le conseil communal de Bruxelles adopte la sortie de terrains du domaine public pour NEO

(Belga) Le conseil communal de Bruxelles a adopté lundi soir le projet de désaffectation de biens du domaine public et de suppression d'alignements dans le cadre du projet NEO, qui allie logements, centre commercial et loisirs en vue de réhabiliter le plateau du Heysel.

Il est question de sortir différents biens et espaces, comme des tronçons de voiries, du domaine public afin de pouvoir avancer dans le projet NEO et que des constructions à visée commerciale puissent être érigées. Les alignements définissent les limites où les constructions ne sont pas autorisés, ou seulement contre paiement compensatoire de taxes. Le conseil communal a chargé le Collège d'organiser une enquête publique et une Commission de concertation. Le point est passé malgré les oppositions dans les rangs du MR, du cdH et de la N-VA. Ecolo-Groen et Défi, partis qui entreront dans la prochaine majorité, se sont abstenus. "Ecolo a fait sa campagne du côté de Laeken en critiquant le projet NEO et là ils avaient une opportunité de le bloquer, ou tout du moins de l'amender, mais ils ne l'ont pas saisie malgré nos appels du pied", déplore l'échevin sortant de l'Urbanisme Geoffroy Coomans de Brachène (MR). "Ils ont fait passer leur intérêt à être dans la majorité avant celui des habitants. Ecolo nous a toujours fait la leçon sur NEO et sur la bonne gouvernance et là c'était le silence devant le PS, une abstention coupable où ils font le jeu du PS. Au MR, on a toujours demandé à revoir le projet NEO, mais discuter avec les socialistes sur les points qui nous posaient problème était difficile puisque c'était une condition pour entrer avec eux dans la majorité. Ils avaient fait le même coup avec le cdH 6 ans plus tôt. C'est une façon très fine de mouiller le partenaire. Après, tu te dis que tu auras plus de largesse pour modifier le projet de l'intérieur et on a pu obtenir des avancées". Il déplore que ce point soit passé alors qu'il s'agit d'une période transitoire entre deux majorités, où les votes devraient se limiter aux affaires courantes. (Belga)