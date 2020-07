Partir ou revenir de vacances à l'étranger: votre destination est-elle en zone verte, orange ou rouge?

"Aucune quarantaine n'est plus recommandée pour les voyageurs revenant d'une zone orange", avait indiqué mardi matin Sciensano dans la dernière adaptation de ses recommandations.

Sauf que cet après-midi, un rebondissement est intervenu, et qu'un message inverse a été communiqué par Sciensano. La mise en quarantaine pour les voyageurs revenant d’une zone orange est finalement bien recommandée.

Si des symptômes apparaissent qui pourraient indiquer la présence de Covid-19, les voyageurs sont priés de contacter leur médecin de famille et de mentionner les antécédents de voyage. Les voyageurs revenant des zones oranges ne doivent être testés qu'en cas de développement des symptômes possibles.

Le SPF Affaires étrangères conseille aux voyageurs de consulter ses avis de voyage sur le site diplomatie.belgium.be et de s'inscrire sur TravellersOnline.

Mardi matin, les zones signalées en orange en Europe sont les suivantes: la région de Haute-Autriche, la Bulgarie, la Croatie, les régions d'Aragon et de Catalogne en Espagne, la région italienne du Trentin, le Grand-Duché de Luxembourg, l'Algarve et l'Alentejo au Portugal, la région de Moravie-Silésie en République tchèque, la Silésie en Pologne, la Roumanie, les régions britanniques du Midland, du Nord-Est, du Yorkshire, le nord du Pays de Galles et l'Irlande du Nord, ainsi que le Tessin suisse.

> ZONES ROUGES DANS LE SENS DES DÉPARTS

Sont considérées comme "Zones rouges" les villes, communes, arrondissements, régions ou pays reconfinés par le pays en question. Il n'est donc pas possible de s'y rendre. La Belgique émet une interdiction formelle de voyage dans ces lieux.

Ces zones sont:

Suède

Malte

Norvège

Au Portugal, il s'agit des zones suivantes: Amadora, Odivelas, Sintra (Queluz-Belas / Massamá-Monte Abraão / Agualva-Mira Sintra / Algueirão-Mem Martins / Rio de Mouro / Cacém-São Marcos), Loures (Camarate, Unhos, Apelação/Sacavém-Pior Velho), Lisboa (Santa-Clara).

il s'agit des zones suivantes: En Espagne , il s'agit du district 'Comarca' Segria (province de Lleida, Catalogne) et le district La Mariña (province de Lugo, Galice) .

, il s'agit du . Au Royaume-Uni, la ville de Leicester est classée rouge.

Cette situation pose aussi la question des assurances: que faire si vous vous retrouvez dans une zone qui, subitement, devient rouge? Votre assurance vous couvre-t-elle? Lisez notre article complet à ce sujet.

> ZONES ROUGES DANS LE SENS DES RETOURS

Sont considérées comme "Zones rouges" les villes, communes, arrondissements, régions ou pays reconfinés par le pays en question. Si vous vous trouvez dans une ville qui, subitement, devient rouge, et que vous rentrez en Belgique, vous serez traités comme "high risk contacts", ce qui signifie que vous devrez obligatoirement vous soumettre à un dépistage et une quarantaine.

A l'heure où nous écrivons ces lignes (14 juillet 2020 à 18h00, ndlr), la quarantaine est obligatoire au retour dans pays suivants:

Suède

Au Portugal: il s'agit de Amadora, Odivelas, Sintra (Queluz-Belas / Massamá-Monte Abraão / Agualva-Mira Sintra / Algueirão-Mem Martins / Rio de Mouro / Cacém-São Marcos), Loures (Camarate, Unhos, Apelação/Sacavém-Pior Velho), Lisboa (Santa-Clara).

il s'agit de En Espagne, il s'agit du district 'Comarca' Segria (province de Lleida, Catalogne) et le district La Mariña (province de Lugo, Galice) .

il s'agit du Au Royaume-Uni, la ville de Leicester est classée rouge.

> ZONES ORANGES DANS LE SENS DES DÉPARTS

Sont considérées comme "Zones orange" les villes, communes, arrondissements, régions ou pays pour lesquels un risque sanitaire élevé est constaté. Les voyages sont possibles sous réserve de quarantaine (c'est-à-dire que vous pourrez devoir vous soumettre à une quarantaine sur place dans certains quartiers ou si vous présentez de la fièvre par exemple, ndlr), un test ou d'autres conditions. D'où l'importance de consulter les informations détaillées, à savoir les avis de voyage pays par pays pour savoir quelle mesure est d'application dans la destination choisie.

A l'heure où nous écrivons ces lignes (14 juillet 2020 à 18h00, ndlr), les zones oranges sont:

Chypre (test obligatoire).

(test obligatoire). Danemark (test obligatoire pour le Groenland et les Îles Féroé).

(test obligatoire pour le Groenland et les Îles Féroé). Irlande (quarantaine).

(quarantaine). Islande (test obligatoire ou quarantaine).

(test obligatoire ou quarantaine). Luxembourg

Bulgarie

Croatie

Roumanie

> ZONES ORANGES DANS LE SENS DES RETOURS

Si vous revenez d’une zone orange, une "vigilance accrue est requise", indiquent les Affaires étrangères. Concrètement, "Nous appelons à une vigilance accrue et à un respect scrupuleux des mesures sanitaires (port du masque, gestes barrières, distanciation). Si la personne développe des symptômes (toux ou perte d'odorat par exemple), elle doit en parler à son médecin et se placer en auto-isolement", a indiqué un porte-paroles des Affaires étrangères à l'agence Belga.

Voici les zones classées orange dans le sens des retours à l'heure d'écrire ces lignes (14 juillet 2020 à 18h00, ndlr):

Autriche : Oberösterreich

: Oberösterreich Bulgarie

Croatie

Espagne : Aragon, Catalogne

: Aragon, Catalogne Italie : Trento

: Trento Luxembourg

Portugal : Algarve, Alentejo

: Algarve, Alentejo République tchèque : Moravskoslezský

: Moravskoslezský Pologne : Slaskie

: Slaskie Roumanie

Royaume-Uni : Midland, North East & Yorkshire, Northern Wales et Irlande du Nord

: Midland, North East & Yorkshire, Northern Wales et Irlande du Nord Suisse: Tessin

> ZONES VERTES DANS LE SENS DES DÉPARTS

Les "Zones vertes" sont celles qui ne présentent aucun danger particulier, au-delà du respect des mesures sanitaires de base. Vous pouvez y aller et venir sans problème. Voici la liste des pays en zone verte dans le sens des départs à l'heure d'écrire ces lignes (14 juillet 2020 à 18h00, ndlr):

Allemagne

Autriche

Finlande

France

Hongrie

Italie

Luxembourg

Lettonie

Croatie

Pays-Bas

Pologne

Suisse

Liechtenstein

Lituanie

Estonie

Bulgarie

République tchèque

Slovénie

Roumanie

Slovaquie

Grèce

Espagne (sauf zones spécifiques en confinement)

(sauf zones spécifiques en confinement) Portugal (sauf zones spécifiques en confinement)

(sauf zones spécifiques en confinement) Royaume-Uni (sauf zones spécifiques en confinement)

> ZONES VERTES DANS LE SENS DES RETOURS

Ici aussi, les "Zones vertes" sont celles qui ne présentent aucun danger particulier. Il s'agit, selon les Affaires étrangères, des "autres zones dans l’UE, la zone Schengen et le Royaume-Uni".