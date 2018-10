Recevez sur votre smartphone une alerte avec le résultat des élections dans VOTRE commune dimanche

Voici ce qu'il faut faire afin de bénéficier de ce service dimanche.

RTL info offre un service inédit en Belgique à l'occasion des élections communales ce dimanche. Ce service vous permettra de recevoir automatiquement sur votre smartphone une alerte avec le résultat des élections dans votre commune. Pour bénéficier de ce service, vous devez posséder l'application RTL INFO et vous créez un compte RTL en y précisant bien votre code postal.

Le jour des élections, vous recevrez automatiquement sur votre smartphone plusieurs alertes en temps réel, au fur et à mesure du dépouillement. Vous recevrez normalement trois alertes. Une première à 30% de dépouillement des votes, une deuxième à 60% et une dernière avec le résultat définitif.





SI VOUS N'AVEZ PAS L'APP: comment installer l'application RTL INFO ?

Si vous avez un iPhone, allez sur l'App store (pressez sur le logo montré ci-dessous), cherchez (en pressant la petite loupe au bas de l'écran et en faisant une recherche sur "rtl info") l'app RTL INFO et téléchargez-la.

Si vous avez un autre smartphone, allez sur Google Play (pressez sur le logo montré ci-dessous), cherchez l'app RTL INFO et téléchargez-la.

Autoriser les notifications

ATTENTION, lorsque vous démarrez pour la première fois l'application, le système va vous demandez si vous autorisez les notifications. Vous devrez répondre oui.

Si vous avez déjà l'application mais que vous n'avez pas autorisé les notifications, vous devez aller dans le menu (en cliquant sur les trois barres superposées dans le coin supérieur gauche de l'app), appuyer sur l'onglet "NOTIFICATIONS" et sélection le type de notifications que vous souhaitez.



COMMENT CRÉER VOTRE COMPTE RTL ?



Vous pressez sur le bouton bleu, tout au-dessus, dans le coin supérieur droit de l'app RTL INFO (voir capture d'écran ci-dessous). Vous remplissez le formulaire. N'oubliez pas le champ qui vous demande votre code postal, c'est indispensable! Ensuite, vous validez.

SI VOUS AVEZ DÉJÀ UN COMPTE RTL, PENSEZ AU CODE POSTAL



Vous devez vérifier que votre code postal y est bien encodé. Il est fort possible que non. Pressez donc le bouton bleu, connectez-vous à votre compte, introduisez votre code postal et validez.

COMMENT VÉRIFIER QUE VOUS ÊTES BIEN CONNECTÉ À VOTRE COMPTE RTL ?

Une fois votre compte créé, vous êtes normalement automatiquement connecté. Vous pouvez vous assurer que vous êtes bien connecté grâce au petit "v" se trouvant sur le bouton bleu (voir capture d'écran ci-dessous).