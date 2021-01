Le Centre Antipoisons a observé un record d'appels en 2020: la crise du coronavirus explique en partie cette hausse

Le Centre Antipoisons n'avait jamais reçu autant d'appels qu'en 2020, notamment en raison des intoxications causées par les produits ménagers utilisés dans le contexte de pandémie de coronavirus, rapporte SudPresse dimanche. L'institution a constaté une hausse de 7,6% des appels téléphoniques par rapport à 2019.

En tant que centre de référence et d'expertise pour les problèmes toxicologiques, le Centre Antipoisons a été contacté au minimum 65.322 fois pour donner un avis. Au total, 56.055 (86%) de ces appels concernaient une exposition à un toxique et 9.216 (14%) à une question informative. Cela représente 4.654 appels en plus par rapport à 2019.

Dans la bataille contre le coronavirus, on a beaucoup nettoyé

Le plus gros groupe d'appels concerne une exposition aux médicaments, avec un contact sur quatre, un chiffre en légère diminution (-5,7%) en comparaison avec 2019. Celui des produits chimiques ménagers a par contre connu une augmentation de 12,6%, en partie en raison de la pandémie, analyse l'institution.

"Dans la bataille contre le coronavirus, on a beaucoup nettoyé. Les personnes ont acheté des produits de nettoyage en grandes quantités et souvent très concentrés. Ceux-ci ont alors été transvasés à la maison dans de petits récipients, bouteilles d'eau ou de soda, ce qui fait que certains en ont bu accidentellement", illustre le Dr. Dominique Vandijck, directeur général adjoint. Certains mélanges de produits ont également pu entraîner des dégagements de vapeurs chimiques, qui peuvent engendrer l'irritation des muqueuses et de sérieuses difficultés respiratoires.

