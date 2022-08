Record de température: "On a les 2 mois les plus secs de notre histoire"

Record de température. Les chiffres de l'IRM pour le mois d'août sont tombés et comme il était possible de s'en douter, nous venons de vivre le mois le plus chaud de notre histoire et le plus sec depuis trente ans.

La température maximale moyenne est de 27 degrés, soit la plus élevée jamais enregistrée pour un mois d'août. L'été 2022 se trouve à la 3e place dans le top 10 des étés les plus chauds. "Avec une température de 19.6, on va de nouveau avoir un été largement au-dessus des moyennes. Et il faut savoir que dans ce top dix été des années les plus chaudes, on retrouve également 2019 et 2020 donc des années très récentes", explique Pascal Normal, météorologue.

C'est aussi l'été le plus sec depuis 30 ans. Comme en août 1991, il n'a plu que 5 jours ce mois-ci. "Sur les mois de juillet et août 2022, on a les 2 mois les plus secs de notre histoire. Heureusement quelque part que le mois de juin était un peu plus arrosé que la moyenne, car sinon on serait vraiment dans une situation extrêmement déficitaire. Et malgré les pluies du mois de juin et celles qui ont été assez abondantes durant l'hiver, on est quand même dans une situation qui est assez proche de celle de 1976". Avec le réchauffement climatique, ces événements extrêmes ont tendance à se répéter. "On peut jamais de tirer des conclusions hâtives par rapport à un été isolé. Cela a été par exemple le cas en 1911, 1947 et plus près de nous 1976 qui sont également des étés très chaud. Ce qui est interpellant, c'est vraiment la répétition de ces étés chauds voire très chaud depuis une trentaine d'années. Ce mécanisme, c'est vraiment accéléré, je dirais depuis 2015."

L'ensoleillement est aussi exceptionnel cet été. En moyenne, on compte 95 heures, mais cette année, on dépasse 760 heures.