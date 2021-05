Record du nombre d'élèves sur liste d'attente en secondaire

(Belga) Plus de 2.000 élèves (2.082 précisément) sont toujours en attente d'une place en première secondaire pour la rentrée de septembre 2021, écrit samedi la Dernière Heure sur la base des derniers chiffres de la CIRI (Commission interréseaux des inscriptions). Parmi eux, 1.361 vivent à Bruxelles.

Au total, il reste 10.904 places disponibles sur l'ensemble de la Fédération Wallonie-Bruxelles: 793 à Bruxelles et 10.111 en Région wallonne, ajoute le journal. L'augmentation se ressent particulièrement dans le Brabant Wallon et à Bruxelles, où le nombre d'élèves qui n'ont pas reçu de place lors de la première phase d'inscription en première secondaire pour l'année 2021/2022 dépasse donc les places disponibles dans les écoles. La ministre de l'Enseignement Caroline Désir (PS) indique avoir pris contact avec différents pouvoirs organisateurs et leurs fédérations afin d'envisager toutes les possibilités à court terme, tandis que le ministre Frédéric Daerden ajoute qu'une analyse est en cours pour mieux cerner et comprendre l'écart entre le nombre de places planifiées dans le cadre de l'appel à projets création de places et le nombre de places réellement effectives. La CIRI affirme par ailleurs que des places seront créées dans les semaines à venir, ajoute le journal. (Belga)