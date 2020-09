Recul de près d'un quart des nouvelles immatriculations de voitures en août

(Belga) En août, 36.387 nouvelles voitures ont été immatriculées soit 24% de moins qu'en août 2019, annonce mardi la Febiac, la fédération belge de l'automobile. "Il convient par ailleurs de signaler que cette contraction est imputable au marché des voitures de société dont les immatriculations ont enregistré un vif recul en août", souligne la Febiac.

Les immatriculations de nouveaux utilitaires légers ont baissé de 7,38% à 6.193 unités. Pour la première fois depuis 2020, les véhicules lourds de plus de 16 tonnes enregistrent une hausse des immatriculations (+10,2%, 398 unités). Les deux-roues ont toujours la cote avec une hausse des nouvelles immatriculations de 21,94% pour les cyclomoteurs (3.151 unités) et de 28,14% pour les motos (2.614). En août, les marques les plus immatriculées ont été BMW, Peugeot, Mercedes et VW. Sur les huit premiers mois de l'année, Volkswagen, BMW et Peugeot sont les marques les plus populaires. (Belga)