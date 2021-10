Réforme du Forem: de nouveaux outils numériques pour vos recherches d'emploi

Le Forem, service public de l’emploi et de la formation de la Région wallonne, connaîtra une réforme dès le 1er janvier 2022. Nommée TIM, pour Talent Impulsion Mobilisation, cette réforme ira vers une plus grande digitalisation des services. Entre accompagnements spécifiques et nouveaux outils numériques de "matching", l’administratrice du Forem assure que davantage de demandeurs d’emploi devraient ainsi retrouver le chemin du travail. Elle était l’invité de 7h50 au micro de Fabrice Grosfilley.

Elle a été approuvée ce mardi soir en commission au Parlement wallon, la réforme du Forem entrera en vigueur dès le 1er janvier 222 dans notre pays. Nommée TIM, pour Talent Impulsion Mobilisation, cette réforme duservice public de l’emploi et de la formation de la Région wallonne (Forem) se veut plus adaptée aux différents profils des demandeurs d’emploi. "Chez nous, on l’appelle ‘accompagnement adapté’, ça veut dire que chaque demandeur d’emploi va faire l’objet d’un accompagnement spécifique à son projet professionnel, à qui il est, à ses qualifications, etc.", détaille l’administratrice générale du Forem au micro de Fabrice Grosfilley ce mercredi matin.

Si c’était déjà le cas jusqu’à présent, les ambitions vont aujourd’hui un cran plus loin avec la volonté "d’accompagner tout le monde, ou en tout cas un maximum de personnes à ramener sur le chemin de l’emploi, les personnes les plus éloignées notamment", souligne Marie-Kristine Vanbockestal.

Nous sommes ‘phygital’, moitié physique, moitié digital

Pour ce faire, un suivi plus spécifique sera mis en place pour ces personnes. De nouveaux outils et d’autres moyens seront également déployés, notamment sur le plan numérique. La réforme du Forem ira en effet vers une plus grande digitalisation de ses services. Le candidat demandeur d’emploi devra d’abord passer "un test de maturité numérique" afin de déterminer s’il est suffisamment autonome pour utiliser les différents outils numériques. Si c’est le cas, il sera ensuite dirigé vers une série d’outils digitaux, comme du "matching", pour encoder des informations sur son profil, ses compétences ou encore ses caractéristiques.

L’outil de matching, comprenez correspondance ou complémentarité en français, fera se rencontrer un profil et des offres d’emploi. "Cela peut aller très vite, c’est automatique. L’outil en question s’appelle ‘ELISE’, il est déjà utilisé par Pôle Emploi et la VDAB, par exemple, note l’administratrice du Forem. La réforme entre en vigueur le 1er janvier. Une partie des outils va commencer à être mise à disposition mais certains, je l’avoue, sont toujours en développement et tout ça va arriver au fil du temps sur le premier trimestre de l’année prochaine." L’outil ‘ELISE’ arriveront donc début 2022 au Forem.

Pour les personnes qui ne maitrisent le numérique, pas de panique. Des conseillers du Forem seront toujours présents pour accompagner "les personnes les plus fragiles", c’est-à-dire celles moins à l’aise avec le digital. "Nous sommes ‘phygital’, moitié physique, moitié digital", insiste Marie-Kristine Vanbockestal.

L'arrivée de ces différents outils permettra, selon l'administratrice du Forem, d'accompagner un plus grand nombre de demandeurs d'emploi vers un retour au travail.